入団会見当日に豪華2ショットが実現

ドジャースに新加入したカイル・タッカー外野手の入団会見が21日（日本時間22日）に行われ、大谷翔平投手との“共演”が早くも実現した。本拠地で行われた入団会見の裏側で、2人がクラブハウスでハグを交わす場面が公開されると、SNS上では「タッカー、大きいな」「大谷さんよりデカい？」と、その圧倒的なサイズ感に驚きの声が広がっている。

カブスからFAとなり、4年総額2億4000万ドル（約380億円）という超大型契約でドジャース入りしたタッカー。この日、正式にドジャーブルーのユニホームに袖を通すと、自主トレに訪れていた大谷が出迎えた。公称ではタッカーが193センチで、実際に2人が並び立つと、同じく長身の大谷の190センチを上回るほどの威圧感を放っており、ドジャースのクラブハウスに早くも新たな空気をもたらした。

この衝撃の2ショットにファンは即座に反応した。SNS上では「やっぱカイル・タッカーって背高いのね。大谷くんより大きい。でも、肩幅とかは大谷くんがダンチで大きい」「ドジャース高身長イケメン部へようこそ」と歓迎の声が相次いだ。

さらに「東京で見た時は違うユニホームだったがまさか1年後に同じユニホームに袖を通す日が来るとは思わなかったな」と、1年前の東京ドームでの開幕戦を懐かしむファンも。大谷との豪華な並びに「うわー、やばいコンビだなこれ」「いやー夢みたい」と、最強タッグの誕生にファンも興奮を隠せない様子だった。（Full-Count編集部）