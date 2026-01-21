モーニング娘。の元メンバーでタレントの石川梨華が19日に自身のアメブロを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告し、今年の抱負を明かした。

この日、石川は「本日41歳になりました！」と報告し「今年もバースデーイベントできました 会いにきてくれた皆さんありがとうございました」とファンへ感謝を述べた。

イベントについては「今回は大人＆セクシーをイメージしてコーディネートしました」と明かし、衣装姿を複数枚公開。「ピンクのペンライトに囲まれて幸せでした」と心境をつづった。

続けて、今年のテーマとして「41歳のテーマは『ほどほどに』」と発表。「何事にもついつい頑張りすぎちゃう私ですが身体は正直ですw」と述べ「若い頃はガッツで乗り越えれた事も同じようにやろうとすると身体が悲鳴をあげるようになりました」（原文ママ）とその理由を告白した。

最後に「家事育児、プライベートにお仕事 全て頑張る『気持ち』は100パーでもほどほどにって言葉を思い出して楽しくやっていきたいと思います」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。