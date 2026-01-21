幸先のよいスタートを切った新チームに、またもクラブOBが水を差しているようだ。 現地１月17日に行なわれたプレミアリーグ第22節、マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティの“マンチェスター・ダービー”はマイケル・キャリック暫定監督率いるホームの前者が、２−０で勝利した。 この試合でスタメン出場し、ノルウェー代表ＦＷのアールリング・ハーランドを抑えて勝利に貢献したアルゼンチン代表DFのリサンドロ・マルティネスが試合後、クラブOBであるポール・スコールズへ向けてコメントしたことが話題となっている。 19日の英衛星放送『Sky Sports』の報道によると、事の発端は試合開始前。スコールズが配信する自身のポッドキャスト番組内で、同じくクラブOBであるニッキー・バットともに、ハーランドなら「彼を持ち上げて走るだろう」とマルティネスの身長を揶揄するような発言を行なっていたのだ。