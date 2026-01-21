おしゃれソファーが命を守る。「見せるインテリア」で防災という発想
防災できるインテリア。
地震大国ニッポンでは、いつどこで大地震が起こるか分かりません。大きな揺れがあると食器が降ってきたり、棚が倒れたりという危険がありますが…防災頭巾は大人になると使いませんよね。
畳んでしまえるヘルメットは存在しますが、まだまだマイナーかなぁ？
A4サイズにペッタンコ。ジャマにならない無印良品の防災ヘルメット
いつもはソファーとして
HANAREが作った「OKOMO NEST」は、屋内インテリアとしてふだん使いをする防災シェルター。
ソファーでありながら、隙間が多くウニャウニャした木材が自分の周りを囲んで安全。木の温もりに包まれつつ、圧迫感もありません。だけど耐荷重が30トンもあり、万が一の時は2人で快適にやり過ごせます。
ベッド型もある
ソファーは常にいる場所ではありませんが、ベッドは何時間も寝て過ごす場所。もし睡眠中に大地震が来て、起きる前に家が潰れちゃったら大変ですよね。
「OKOMO SUITE」は縦格子に木材が組まれたベッド型のシェルターで、安眠は間違いナシ。リゾートホテルにありそうなデザインもステキです。こちらは3人まで避難ができます。
とっさに机の下は難しい
昔から「地震が来たら机の下に」って言われますが、家によってはあんまり現実的じゃないと思います。間口が広いこれらのシェルターなら、すぐ飛び込めるのが良いですね。
気になるお値段は、オーダーメイドでソファーのフレームが200万円から。ベッドフレームが300万円からとなっています。
Source: HANARE
LUCINA 防災ヘルメット
1,399円
Amazonで見るPR