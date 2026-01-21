食楽web

日本の人気スイーツ「ドーナツ」の中でも人気が高いのがフレンチクルーラー。そんなフレンチクルーラーの専門店が2025年12月、大阪に誕生しました。その名も『MON CRULLER（モンクルーラー）』。

フレンチクルーラーといえば、あのドーナツだよね？ と思いつつ、実際に食べに行ってきました。

北新地にオープンした『MON CRULLER』

コーヒースタンドのような小さなお店

お店を求めてやって来たのは、大阪梅田から少し歩いた北新地。高級クラブなどが立ち並ぶ高級飲み屋街で夜の印象も強いエリアですが、最近ではカレー屋やラーメン屋も営業していてランチ利用も徐々に拡大しつつあります。

そんな北新地を歩いていると、フレンチブルドッグのカワイイ看板を発見。こちらが今回紹介する『MON CRULLER』です。

フレンチブルドッグの看板が目印

そもそもフレンチクルーラーといえば、有名ドーナツチェーンの商品名として認知されていますが、お店の方に聞いてみると実はドーナツの一ジャンルの名称だそう。

シュー生地で作る揚げドーナツで、ツイストしているのがフレンチクルーラーの特徴。発祥はフランスですが、知名度を大きくしたのはアメリカで、あくまでも一般名詞という位置づけらしいです。

梅田での食べ歩きに新名物誕生の予感

小さな店構えのテイクアウト専門店で、1個からでも手軽に購入できるお店となっています。

フレンチクルーラー専門店ということで、どんな種類があるのでしょうか？ ベーシックなスタイルからクリーム入りまで

オシャレで可愛く、多種多様なフレンチクルーラー

左から：ヴァニーユ 363円、カシスフロマージュ418円、デリス・オランジュ418円、ボヌール・カネル308円（全て税込、以下同）

実際にテイクアウトしたのがこちら。詰めてもらったフレンチクルーラーを箱から取り出してみると、色鮮やかなラインナップ。これはおみやげにも喜ばれそう。

フレンチクルーラーという1つのジャンルなのにテイストの幅の大きさにビックリ

まずはプレーンなフレンチクルーラーにシナモンシュガーの掛かった「ボヌール・カネル」（写真右）からいただきます。

手に持ってみるとフワッと軽い手ざわり。一口食べてみると、しっとりふんわりと優しい口当たり、サックリした食感。シャリっとした砂糖の食感とシナモンの香りも楽しく、シュー生地の軽やかさで2個くらいペロッと食べられそう。

真っ白いヴァニラのグレーズがたっぷり掛かった「ヴァニーユ」は、さきほどのプレーンタイプとは印象の異なる甘いフレンチクルーラー。たっぷりの甘いグレーズがかかっていてもどこか爽やかで上品。コーヒーにもよく合います。

見た目よりずっと爽やかな「カシスフロマージュ」

「カシスフロマージュ」は、甘酸っぱいカシスと中に詰まったクリームチーズ風味で爽やかな酸味が感じられ、甘酸っぱい抜群のバランスに仕上がっています。

左から：「デリス・オランジュ」418円、「「カシスフロマージュ」」418円、「ブール・サレ・アメール」363円 ［食楽web］

ほかにも焦がしバターのグレーズと隠し味の塩にピスタチオの風味が香る「ブール・サレ・アメール」、砂糖だけのプレーンな「ボヌール・シュクレ」、オレンジピールと紅茶のグレーズで苦みと甘味のバランスが絶妙な「デリス・オランジュ」などもあります。また季節ごとに限定商品も登場するそうなので楽しみですね。

取材時には開店から2週間も経過していなかったものの、訪れた日も客足が途切れず、早くも人気を呼んでいます。

仕事の合間の癒しにも

『MON CRULLER』では工場から12時、15時、18時に配送があるので、その時間帯を視野に訪れるのが狙い目。大阪の新スイーツみやげとして、おすすめです。

（撮影・文◎けいたろう）

●SHOP INFO

MON CRULLER（モンクルーラー）

住：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-6-13 ニューセントラルビル 103

TEL：070-1462-5193

営：12:00～22:00

休：不定休

https://moncruller.jp/

●著者プロフィール

けいたろう

旅するグルメライター。大阪と京都をむすぶ京阪電車の沿線在住で、複数の旅行情報サイトにて旅とグルメのガイド記事を執筆。気になるグルメ情報があるとB級グルメも高級店も穴場のお店も有名行列店でも、とにかく幅広く取材！食楽webでは関西グルメ情報を中心に紹介しています。