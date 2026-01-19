ズボンのポケットに入らないけどね。

iPhone 12以降、なくてはならなくなった機能がMagSafe。充電器や外付けカメラなどいろんなデバイスがくっつきます。ぶっちゃけ磁石が内蔵されてれば何でもくっつくので、アイデア次第でiPhoneの拡張性は無限の可能性を秘めています。

ポーチとiPhoneが合体

ほとんどのデバイスはなるべく薄く作られ、iPhoneの携帯性を尊重している中…Spigenのミニポーチはその常識をブッチぎって普通のポーチをくっつけることにしました。笑っちゃうほどブ厚くなります。

カードや小物がいっぱい入る

フロントポケットは2枚のカードがサっと出せ、入れたままでもタッチ決済ができる仕様。内側はメッシュポケットに最大5枚のカードと、AirPodsなど小さなアイテムが収納可能。でも、RFIDを読み取るスキミング防止効果があるのは安心です。

Image: Spigen

外側のストラップは、タッチ決済用カードが抜け落ちないようストッパーとして、同時に指を入れて持ちやすいよう2役を担っています。

でもデカいよね？

小さめのモバイルバッテリーや充電ケーブル、無線イヤホンにリップクリームにヘソクリなどなど。入るものはアレコレ詰めればまとめやすく、すぐに出し入れできるのは便利ですよね。

しかし、普通ならポーチにスマホをしまうものですが、スマホにポーチをくっつけるアイデアはアリかナシか？ MagSafe系アイテムにしちゃデカいけど、この収納力ならアリかも。一応片手でホールドできますし？

[Spigen] MagSafe ミニポーチ 4,590円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon, Spigen