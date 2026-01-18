この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】毎月8万円を援助してる…出光興産78歳の年金インタビュー」と題した動画を公開。出光興産に勤めていた78歳の男性が、現在もアルバイトを続け、息子家族に毎月約8万円の援助をしている実情を明かした。



男性は、学校を卒業後、出光興産に15年間勤務。親が倒れたことをきっかけに故郷へ戻り、その後は様々な仕事を経験したという。78歳になった現在も、週に2〜3日、1日5時間のペースでガソリンスタンドのアルバイトを続けている。



働く理由について男性は、同居する息子家族を支えるためだと語る。息子が転職し給料が安くなったため、「孫にお金が要るもんですから」と、孫の学費などのために働くことを決意したという。自身の年金受給額は月に12〜13万円ほどだが、アルバイトで得た収入5〜6万円と合わせて、毎月約8万円を食費や孫の小遣いも含めて息子に渡していることを明かした。



この生活は、男性が70歳の時に心臓の手術で入院した際、県外にいた息子が帰ってきたことから始まった。お孫さんはまだ幼く、「まだまだ先が長い」と語る男性。自身が支えられる立場になってもおかしくない年齢でありながら、家族を想い働き続けるその姿からは、深い愛情がうかがえる。