【すき家】「いくらまぐろたたき丼」発売、人気のまぐろたたき丼に天然いくらをトッピング
牛丼チェーン「すき家」は、1月20日(火)9時から「いくらまぐろたたき丼」を発売する。すき家の人気商品「まぐろたたき丼」に天然いくらをのせた丼ぶりで、濃厚な旨みのいくらとまろやかな味わいのまぐろたたきを同時に楽しめる。価格は税込2,080円(並盛)。販売終了時期は未定、1,985店舗で販売予定(1月13日時点)。〈いくらとまぐろの旨みが調和〉
「いくらまぐろたたき丼」は、濃厚な旨みのいくらと、まろやかな味わいのまぐろたたきが特徴。国産米100%のごはんと合わせることで、2つの具材の旨みが調和した味わいを楽しめる。並盛、ごはん大盛に加え、大盛のごはんに並盛の倍量のいくらとまぐろたたきをのせた特盛も用意する。また、いくらを半量にした「いくらハーフ･まぐろたたき丼」、いくらのみを盛り付けた「いくら丼」、大盛のごはんに並盛の3倍量のいくらをのせた「メガいくら丼」も同時に販売する。〈ラインアップ一覧(各税込)〉
◆いくらまぐろたたき丼
並盛 2,080円
ごはん大盛 2,130円
特盛 3,090円
いくらまぐろたたき丼
◆いくらハーフ･まぐろたたき丼
並盛 1,390円
ごはん大盛 1,440円
いくらハーフ・まぐろたたき丼
◆いくら丼
並盛 1,580円
ごはん大盛 1,630円
特盛 2,590円
いくら丼
◆メガいくら丼
3,490円
メガいくら丼