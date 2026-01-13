今年から「コールドスリープ」に突入した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香が、訪れた場所を明かした。

１３日に自身のインスタグラムを更新し、「＃美術館でｐｅｒｆｕｍｅ」のハッシュタグをつけて、「横浜そごう美術館」を位置情報にＯＮ。昨年１１月から今月１２日まで開催された衣装展「Ｐｅｒｆｕｍｅ ＣＯＳＴＵＭＥ ＭＵＳＥＵＭ ＦＩＮＡＬ ＥＤＩＴＩＯＮ」を訪れていた。

展示を眺める姿をアップ。「生き生きと凛々しくその当時の私たちが誇らしく立ってるようにみえた。みんなの生き様だね」としみじみ。「２０２３年から始まったＣＯＳＴＵＭＥ ＭＵＳＥＵＭ、日本中いろんな場所をまわってその間にもみなさんからのたくさんの愛を吸収して、満腹こんこん丸で帰ってきてくれていました。２年の間、携わってくださった、愛を傾けてくださったすべての皆様に感謝します」とつづった。

あ〜ちゃんはチェック柄のセットアップのコーデでニッコリ。横浜そごうのエスカレーターに乗っているショート動画もアップし、マスクや帽子などの変装は一切なし。

フォロワーは「まさか…あ〜ちゃんが来場されるなんて思ってもみなかったです」「地元の横浜にあーちゃんが来てたと知って余計に嬉（うれ）しくなりました」「とても楽しそうですね」「来ていたんだね」とまさかの本人来場にびっくり。また「元気で何より」「お元気そうで安心したよ」といった声も寄せられた。

Ｐｅｒｆｕｍｅはデビュー２０周年の記念日だった２５年９月２１日に、年内をもって活動休止することを発表。「活動休止」という文言を使わず「コールドスリープ」（＝冷凍睡眠の状態の意）と表現し、「パワーアップしてカムバックしたい」と再開を約束した。同年大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦に出場し、コールドスリープ前最後のパフォーマンスを行った。あ〜ちゃんは昨年１１月に一般男性との結婚を発表した。