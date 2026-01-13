¾¾»³Àé½Õ¡Ö¤³¤Î£±¡¢£²·î¤ËÁªµó¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥ï¥±¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÁá´ü²ò»¶¸¡Æ¤¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬11Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î½°±¡²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Öº£Ç¯Áá¡¹¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡¢¤¦¤µ¤ï¤¬Î©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£Í×¤Ï1·î27Æü¤Ë¹ð¼¨¤·¤Æ2·î20ÆüÅêÉ¼Æü¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÖÁá¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤Í¡¢²ò»¶Í½Äê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï²Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊË»¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤Î1·î¡¢2·î¤ËÁªµó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¤Ê¡£ÆÃ¤ËËÌ¹ñ¤Ë½»¤à²æ¡¹¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ÎÀã¤ÎÃæ¡¢¤ªÁ°¡¢Áªµó¡¢¤½¤·¤ÆÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Í¡£¤Ç¤¤ì¤Ð½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£