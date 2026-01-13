4人組女性ロックバンド「おとぼけビ〜バ〜」が13日までに公式サイトを更新。ドラマー、かほキッスの活動終了を発表した。

公式サイトでは、4月開催予定の3公演をもって、かほキッスが正式メンバーとしての活動を終了すると報告。後任として、現在サポートメンバーとして活動中のドラマーれおが正式メンバーとして加入するという。

「『おとぼけビ〜バ〜の活動を止めない』という共通の想いを大切にし、メンバー全員で真摯に話し合ったうえで決断いたしました」と説明し、突然の報告となったことをファンに詫びるとともに「今後とも、おとぼけビ〜バ〜そしてかほキッスそれぞれの活動を、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

また、「なお、リリースは少し先の予定となりますが、次回作のアルバムにつきましては、かほキッスとも協力しながら制作を進めていく予定です」と説明。「今後の活動やプライベートに関する内容について、SNS等を通じてメンバ一個人への詮索や憶測に基づく発言はお控えいただきますよう、何卒ご配慮をお願いいたします」とうながした。

かほキッスは18年7月、同バンドに加入。昨年11月に出産を報告していた。

おとぼけビ〜バ〜は09年に結成。昨年10月、東京ドームで開催されたオアシスの約16年ぶりとなる来日公演にオープニングアクトとして出演した。