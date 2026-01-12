“おじさん”完全消滅!?全人類が幼女に！キモカワがクセになる世界観で新コンプラ用語「ロリハラで訴える」が爆誕【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ある日、地球に神の裁きが下った――!!その日から人類は皆すべて「幼女」になった！それまで“おじさん”と呼ばれていた部類の人たちまでも！そんな無茶苦茶な設定からスタートする本作を描いたのは新田せん(@nittasen)さん。会社員として勤める傍ら、漫画家として活動しており、会社勤めをしていることを武器にしてネタを作り、創作活動に取り組んでいる。
本作「みんな幼女になった世界」の舞台は、とある工場の製造課。主人公は工場作業員の元尾路(もとおじ)さんだ。彼は毎日どこか憂鬱で、「そういうシュミの奴にはたまらん世界だろーが…」とぼやきながら、重い足取りで工場内を歩いている。
工場で働く仲間たちも、元の姿が脳裏をよぎるせいで、現在の見た目を素直に受け入れられずにいた。そんなある日、新人が配属される。あまりにかわいらしい外見に、現場は一気にざわつく。しかしこの世界では、幼女化する前の性別や年齢を尋ねることはハラスメントに該当するため、新人が男か女かすら聞くことは許されていなかった。
かわいい新人を前にしても、元尾路さんは「どーせヤローだよ、やべぇヤローだ!!」と、やさぐれた態度を崩さない。しかしその先には、思わず頬が緩むような展開が待っていた…!!
おじさんたちまでもが幼女になってしまうという衝撃的な「みんな幼女になった世界」は、作者の新田せんさんが、かつて工場の事務員として働いていた経験から生まれたという。新田さんは「周りに、それこそコテコテのおじさんたちがいっぱいいる環境で働いていました。そんななかでふと、『このおじさんたちが突然幼女になったら…』と想像したら、その画が浮かんでおもしろくなりました。ふと思いついて描いてみたっていう、ただそれだけなんですけど(笑)」と、構想を思いついたきっかけについて教えてくれた。
肩の力を抜いて楽しめる本作「みんな幼女になった世界」。最近笑ってないという方は、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：新田せん(@nittasen)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。