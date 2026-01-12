【ちあちあラムズ】新テーマ「れっつごー！ふりふり！ちあ〜あっぷ！」の写真風シールやマスコット♪
応援することが大好きなキャラクター「ちあちあラムズ」より 新テーマ『れっつごー！ふりふり！ちあ〜あっぷ！』の新作グッズが2月リリース！ 元気になれる可愛いアイテムを楽しんで♪
☆新テーマグッズのイメージを見る（写真14点）＞＞＞
2024年7月に登場した、サンエックスの応援することが大好きなキャラクター「ちあちあラムズ」の新作グッズ情報が到着！
ひつじだらけのラムラムスクールに通う幼馴染の「らむぅ」と「うりゅふ」。 ラムズは、ちあちあすることが大好き！
「ちあちあ」は「応援すること」っていう意味みたい！
あたまのちあちあうーるをふりふり♪みんなのことを応援しちゃうよ！
ちあちあぱわーでなんだかやる気がアップしちゃうかも……！？
そんな『ちあちあラムズ』の新テーマ『れっつごー！ふりふり！ちあ〜あっぷ！』では、チア衣装姿でポンポンを持った「らむぅ」と「うりゅふ」がかわいいグッズになって登場。ポンポン付きのポーチや、トレンドの写真風シールなどバラエティ豊かなアイテムがラインナップされている。
2026年2月頃より全国の販売店やネットショップにてお取り扱いされるので、お楽しみに！
（C）2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
