トリマーさんとわんこの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万6000回再生を突破し、「私だったら泣く」「大好きだったんだね」「素敵な出会いですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：3年間お世話になったトリマーが退職→最終出勤日に『お別れ』を言いに行くと…】

トリマーさんのことが大好きな犬

TikTokアカウント「omamechangram」の投稿主さんは、チワックスの『おまめ』ちゃんのかわいい姿を紹介しています。おまめちゃんは、「とにかく人が大好き」なわんこなのだそう。中でも、お世話になっているトリマーさんに大変懐いているといいます。

トリミングサロンに着くなり猛ダッシュで駆け寄るほど、トリマーさんを愛してやまないおまめちゃん。シャンプーをしている間も、仰向けになってナデナデを催促するそうです。トリマーさんが送ってくれるトリミング中の写真には、飼い主さんすら初めて見る幸せそうな表情が写っていたのでした。

3年間、優しくしてくれてありがとう

そんなトリマーさんが、諸事情で退職することに。お世話になったお礼に、最終出勤日にトリミングを予約したといいます。最後の日も、いつも通りのハイテンションでトリマーさんと触れ合ったというおまめちゃん。喜びあふれる姿に、思わず涙が…！！

実は、トリマーさんが初めてお店でトリミングを担当したのも、おまめちゃんだったそうです。おまめちゃんに優しく接してくれるトリマーさんは、飼い主さんにとっても大切な存在だったに違いありません。トリマーさんとの3年間は、おまめちゃんと飼い主さんにとって大切な思い出となることでしょう。

この投稿には「強い絆に涙が止まりません」「トリマーさんって特別な存在ですよね」「また素敵なトリマーさんに出会えますように」などの温かなコメントが寄せられています。

飼い主さんの意外な本音とは…

トリミングサロンだけでなく、お散歩中にも色んな人に愛想をふりまくというおまめちゃん。ときには、地面に仰向けになって甘えることもあるそうです。飼い主さん曰く、おまめちゃんは「すべての人が自分を好き」と信じ切っているのだとか。

健気な姿は見ているだけで癒されますが、飼い主さんは「体が汚れるから地面に転がらないでほしい」と思うこともあるそう…。汚れることも気にならないくらい、人との触れ合いが楽しくて仕方ないのでしょうね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「omamechangram」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。