£Ô£Â£Ó°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡°¦Ì¼¤Ø¤ÎÂè°ìÀ¼¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡¡£Ô£Â£Ó¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö°Â½»¿Â°ìÏº¤ÎÆüÍËÅ·¹ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£Âè£±»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¸µÆü¡¢Æ±¶É·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¤Ç¡Ö¼Â¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢ºòÇ¯Ëö¤ËÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬£±¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡££³£²£¸£¸¥°¥é¥à¡¢½÷¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¸Êó¹ð¡£¿·Ç¯Áá¡¹¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤éÂè£±»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃæß·ÍÈþ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö°Â½»¤µ¤ó¤Î¡¢Æü¤Î½Ð¤ËÈ¼¤¦¤ª»Ò¤µ¤Þ½Ð»º¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¸å¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¡£ÂçÊÑ¤á¤Ç¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ë¤ï¤ì¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Ëö¤Ë»ä¤â²ÈÂ²¤¬£±¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢½÷¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·Ç¯¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¡Ä¡×¤È¿´¶¤ò¤³¤Ü¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³§¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£»ä¼«¿È¤Í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À³ÊÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤·¤Æ¡¢¡ÊÌ¼¤Ë¡ËÂè°ìÀ¼¤Ï¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£