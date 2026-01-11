¡Ö¤â¤¦Çã¤¦¤Î¤ä¤á¤¿¡¼¡ª¡×¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¤Ê¥«¥¹¥Æ¥é¥ì¥·¥Ô
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥«¥¹¥Æ¥é¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó60Ê¬
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó156kcal¡¿1ÀÚ¤ì
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç´ÊÃ±¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥«¥¹¥Æ¥é
Íñ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç´Å¤¤¥«¥¹¥Æ¥é¤¬¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Çºî¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸µ¡¹¥«¥¹¥Æ¥é¤Ï¡¢16À¤µª¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤«¤éÄ¹ºê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿ÆîÈÚ²Û»Ò¤¬¥ë¡¼¥Ä¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¡Ö¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¥ã²¦¹ñ¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¡Ö¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¥ã¡×¤¬¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é¡×¤ÈÈ¯²»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¥ã¤Î¤ª²Û»Ò¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¡¢Íñ¡¦º½Åü¡¦¾®ÇþÊ´¤ò»È¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
ÏÂ²Û»Ò¤ÈÍÎ²Û»Ò¤ÎÎ¾Êý¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ä¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¤ª²Û»Ò¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿¡Ö¥«¥¹¥Æ¥é¡×¤Ï¡¢Æü»ý¤Á¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤ªÃãÀÁ¤±¤ä¡¢¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¡£
¤½¤ó¤Ê¥«¥¹¥Æ¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¤È¼ºÇÔ¤»¤º¤Ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿À¸ÃÏ¤¬ºî¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Íñ²«¤ÈÍñÇò¤òÊÌ¡¹¤ËË¢Î©¤Æ¤ë¡ØÊÌÎ©¤ÆË¡¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿ºî¤êÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥«¥¹¥Æ¥é¤ÎºàÎÁ¡Ê8ÀÚ¤ì¡Ë
¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡150g
º½Åü¡Ê¤¤ÓÅü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡¡80g
Íñ¡¡3¸Ä
ÊÆÌý¡Ê¥µ¥é¥ÀÌý¡Ë¡¦µíÆý¡¦¤ß¤ê¤ó¡¡³ÆÂç¤µ¤¸1
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
¡¦·¿¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥«¥¹¥Æ¥é¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ²«¤ò³ä¤êÆþ¤ì¤Æ¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÙøÙÂ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º½Åü40g¤ò2¡Á3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤â¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇÙøÙÂ¤·¤Þ¤¹¡£ÍñÇò¤ÏÊÌ¤Î´¥¤¤¤¿¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢°ìÃ¶ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Îä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿ÍñÇò¤Ëº½Åü¤ò2¡Á3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ²Ã¤¨¡¢¤¢¤ì¤ÐÅÅÆ°¥Ï¥ó¥É¥ß¥¥µ¡¼¤Ç¡¢¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥Ä¥Î¤¬Î©¤Ä¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÙøÙÂ¤·¤Þ¤¹¡£
£¡¡¡¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¢¤Î¥á¥ì¥ó¥²¤ò1¡¿3ÎÌ²Ã¤¨¤Æ¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¡¢»Ä¤ê¤Î¥á¥ì¥ó¥²¤ò²Ã¤¨¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤ÇË¢¤òÄÙ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦º®¤¼¤Þ¤¹¡£
¤¡¡¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò²Ã¤¨¡¢Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤Þ¤¹¡£
¥¡¡¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¹¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¡Ë¤Ë¤¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é2¡Á3²ó¥È¥ó¥È¥ó¤ÈÍî¤È¤·¤ÆÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤òÈ´¤¡¢Í½Ç®¤¬´°Î»¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç20¡Á25Ê¬¾ÆÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¹¤ò»È¤¦¤È³ÑÅÙ¤¬¿âÄ¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÀ¾õ¤Î¥«¥¹¥Æ¥é¤¬¾Æ¤±¤Þ¤¹¡£
¦¡¡¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é·¿¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥±¡¼¥¥¯¡¼¥é¡¼¤Ë¾è¤»¤ÆÎä¤Þ¤·¡¢Îä¤á¤¿¤é8ÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
¥«¥¹¥Æ¥é¤Ï¡¢ÏÂ²Û»Ò¤ÈÍÎ²Û»Ò¤É¤Á¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µíÆý¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¹ÈÃã¡Ê¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¡¦¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡Ë¡¢ÎÐÃã¤Ê¤É¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥¹¥Æ¥é¼«ÂÎ¤Ë´Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º½Åü¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤¿¶ìÌ£¤Î¤¢¤ë°û¤ßÊª¤¬Á´ÂÎ¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢µíÆý¤ä¥³¥³¥¢¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ê¤É¤Î¥ß¥ë¥¯¤ò´Þ¤ó¤À°û¤ßÊª¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¥ß¥ë¥¯¤ò´Þ¤à¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ª²È¤Ç¤â¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¼ê·Ú¤Ë¥«¥¹¥Æ¥é¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹