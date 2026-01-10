¡Ö½©¼ÄµÜ¡×¤ÏÀ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡¡È²ÈÌ¾¡É¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸ø¼°Ê¸½ñ¤Ë¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤º¡Ä¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¹ÄÂ²¤Î¡È¤ªÌ¾Á°¡É»ö¾ð
¡Ö½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¡×¤Î¡Ö½©¼ÄµÜ¡×¤ÏÀ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»ö¼Â¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¡Ö¸ÍÀÒ¡×¤È¤½¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£³Ø¼Ô¤Î±óÆ£Àµ·É»á¤¬²òÀâ¡£
Âè5²ó¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖµÜ¹æ¡Ê¤ß¤ä¤´¤¦¡Ë¡×¤È¡Ö¸æ¾Î¹æ¡Ê¤´¤·¤ç¤¦¤´¤¦¡Ë¡×¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¡Ö²ÈÉãÄ¹À©¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÅ·¹Ä²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï±óÆ£Àµ·É»á¤Î½ñÀÒ¡Ø¸ÍÀÒ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦¹½À®¡£
Å·¹Ä²È¤Î°ìÂ²¤Ë¤ÏÀ«¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢À¤´Ö¤Ç¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¡û¡ûµÜ¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö½©¼ÄµÜ²È¤ÎÆó½÷²Â»ÒÍÍ¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö½©¼ÄµÜ¡×¤¬¤½¤ÎÀ«¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤³¤à¸þ¤¤âÂ¿¤¤¡£
¤³¤Î¡Ö¡û¡ûµÜ¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤Ë¤Ï¡Ö»°³ÞµÜ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µÜ¹æ¡Ê¤ß¤ä¤´¤¦¡Ë¤È¡¢¡Ö¹ÀµÜ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¸æ¾Î¹æ¡×¤ÎÆóÄÌ¤ê¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ÖµÜ¹æ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁµÜ²È¤òÁÏÎ©¤·¤¿¹ÄÂ²ÃË»Ò¤ËÅ·¹Ä¤¬¼ø¤±¡¢¤½¤ÎÃË»ÒÂ¹¤ËÀ¤½±¤µ¤ì¤ë¾Î¹æ¤Ç¤¢¤ë¡£µÜ¹æ¤ò»ò¤Ã¤¿¹ÄÂ²¤ÎÈÞ¤È»Ò½÷¤âÆ±¤¸¤¯¤³¤ì¤ò¾Î¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿µÜ²È¤ÎÅö¼ç¤¬À¤½±¤¹¤ëµÜ¹æ¤Ï·ìÅý¤Ë¤è¤êµÜ²ÈÆ±»Î¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÜ¹æ¤Ï°ìÈÌ¹ñÌ±¤Î»áÀ«¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜ¹æ¤Î·è¤áÊý¤Ï²¿¤éË¡Åªº¬µò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç´·Îã¤È¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¸½¹Ô¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢¹Ä¼¼·ÐºÑË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹ÄÂ²ÃË»Ò¤¬ÆâÄî¡ÊÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡¡¢¹ÄÂÀ¹¡¡¢ÂÀ¹ÄÂÀ¹¡¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢Ì¤º§¤Î¹Ä»Ò½÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ë¤«¤é¤Î¡ÖÆÈÎ©¤ÎÀ¸·×¡×¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¿·¤¿¤ÊµÜ²È¤¬ÁÏÎ©¤µ¤ì¤ë¡£
¸½ºß¡¢Â¸ºß¤¹¤ëµÜ²È¤Ï½©¼ÄµÜ¡Ê1990Ç¯～¡Ë¡¢¾ïÎ¦µÜ¡Ê1964Ç¯～¡Ë¡¢»°³ÞµÜ¡Ê1935Ç¯～¡Ë¡¢¹â±ßµÜ¡Ê1984Ç¯～¡Ë¤Î»ÍµÜ²È¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÂå¸Â¤ê¤Î¡Ö¸æ¾Î¹æ¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤ÈµÜ²È¤Ï¡¢À¤´Ö°ìÈÌ¤Ç¸À¤¦¡ÖÊ¬²È¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤´¤È¤¯±Ç¤ë¤¬¡¢µÜ²È¤â¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÅ·¹Ä²È¡×¤È¤¤¤¦°ì²È¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·úÁ°¤Ç¤¢¤ë¡£
1947Ç¯¤ËGHQ¤Î°µÎÏ¤Ë¤è¤ê11¤ÎµÜ²È¤¬¿ÃÀÒ¹ß²¼¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢Éú¸«µÜ¢ªÉú¸«¡¢Åìµ×íîµÜ¢ªÅìµ×íî¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¤³¤È¤´¤È¤¯µÜ¹æ¤«¤é¡ÖµÜ¡×¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸ÍÀÒ¾å¤Î¡Ö»á¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤âµÜ¹æ¤¬¡Ö²ÈÌ¾¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë°ì°ø¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇµÜ¹æ¤Ï»áÀ«¤È¤ÏÊÌÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Ë¡Îá¤ä´±Êó¤ä¹ð¼¨¤Ê¤É¤Î¸ø¼°Ê¸½ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÜ¹æ¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2016Ç¯¤Ë»°³ÞµÜ¿ò¿Î¿Æ²¦¤¬»àµî¤·¤¿»þ¡¢´±Êó¤Ë¤Ï¡Ö¿ò¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ï¡¢10·î27Æü¸áÁ°8»þ34Ê¬¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÌÀÀÐÄ®¶åÈÖ°ì¹æÀ»Ï©²Ã¹ñºÝÉÂ±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æéªµî¡Ê¤³¤¦¤¤ç¡Ë¤µ¤ì¤¿¡£Ê¿À®28Ç¯10·î28Æü¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»°³ÞµÜ¡×¤È¤¤¤¦µÜ¹æ¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ò¿Î¿Æ²¦¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ë»°³ÞµÜÉË»Ò½÷²¦¤Îµ®½Å¤Ê¾Ú¸À¤¬¤¢¤ë¡£
2025Ç¯4·î¤Ë½÷²¦¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÆÃÈÖ¤Ç¡ÖÉË»Ò½÷²¦¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡ÊÉã¤Î´²¿Î¿Æ²¦¤â1975Ç¯¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò°ìÅÙÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
¤³¤³¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢¹ÄÂ²¤Î¡ÖÌ¾Á°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ç¡ÖÀ«Ì¾¡×¤òµÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡ÖÉË»Ò½÷²¦¡×¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÀ«¡×Íó¤ËÌ¾¤Î¡ÖÉË»Ò¡×¡¢¡ÖÌ¾¡×Íó¤Ë¡Ö½÷²¦¡×¡Ê¤³¤ì¤ò¹ÄÂ²¤Î¡Ö¿È°Ì¡Ê¤·¤ó¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤ÈµÆþ¤·¡¢µÜ¹æ¤ÏÌ¾¾è¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³Ø¹»¤Ç½ÐÀÊ¤ò¼è¤ë»þ¤â¡ÖÉË»Ò½÷²¦¡×¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ìÈÌ¹ñÌ±¤Î¡ÖÌ¾Á°¡×¤Î´¶³Ð¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿À¸³è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎµÜ¹æ¤ÈÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¤Î¤¬¡Ö¸æ¾Î¹æ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¹ÄÂ²¤Ë¸ÂÄê¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¹ÄÂ²¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¸Æ¾Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢µÜ¹æ¤È¡Ö¸æ¾Î¹æ¡×¤ÏÆ±°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½©¼ÄµÜÊ¸¿Î¿Æ²¦¤Î¡Ö¸æ¾Î¹æ¡×¤Ï¡ÖÎéµÜ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÊ¸¿Î¡×¤Ï¡Ö¤ªÌ¾Á°¡×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¹Ä»ÒÂ¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ö¸æÌ¿Ì¾¡×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÆÃÄê¤Î¡Ö¸æ¾Î¹æ¡×¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´·Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¸æ¾Î¹æ¡×¤ÏµÜ¹æ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢À¤½±¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤Ð¹Ä»ÒÂ¹¤ËÉÕ¤µ¤ì¤ë¡ÖÍÄÌ¾¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¾å¤ÎÆÁ¿ÎÅ·¹Ä¤Î¡Ö¸æ¾Î¹æ¡×¤Ï¡Ö¹ÀµÜ¡×¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î¡Ö¸æ¾Î¹æ¡×¤Ï¡Ö·ÉµÜ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÈÌ¹ñÌ±¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ±¤¸¸ÍÀÒ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤ÏÆ±°ì¤Î»á¤ò¾Î¤¹¤ëÄê¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤«¤ó¤¬¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸æ¾Î¹æ¡×¤Ï´°Á´¤Ê¤ë¹ÄÂ²¸Ä¿Í¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤è¤¦¡£²ÈÉãÄ¹À©¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ¡¢Å·¹Ä²È
Å·¹Ä²È¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÈÄ¹¤Ç¤¢¤ëÅ·¹Ä¤Ï¡¢²æ¡¹°ìÈÌ¹ñÌ±¤ÈÆ±¤¸¡Ö¿Í´Ö¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤ë¤Ë¡¢Å·¹Ä¤Ï¹ÄÁÄ¿À¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â¿À¤Ç¤¢¤ëÅ·¾ÈÂç¿À¡Ê¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹¥ª¥ª¥ß¥«¥ß¡Ë¤«¤é°ìÅÙ¤âÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ï¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¡ÖËüÀ¤°ì·Ï¤Î¹ÄÅý¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¸¢°Ò¤¬ÀµÅý²½¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¿ÀÀ»²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
ÇÔÀï¸å¡¢¡Ö¹ñÂÎ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµìÍè¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò°ìÁÝ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëGHQ¤Î°Õ¿Þ¤Î²¼¡¢1946Ç¯¸µÆü¤ËÅ·¹Ä¤Ï¡Ö¿Í´ÖÀë¸À¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¤é¤Î¿À³Ê¤òÈÝÄê¤·¡¢¿··ûË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¾ÝÄ§Å·¹Ä¡×¤Ø¤ÈÁõ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Å·¹Ä¤ÎÀµÅýÀ¤òº¬µò¤Å¤±¤ë¡ÖËüÀ¤°ì·Ï¤Î¹ÄÅý¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ì¤Ð¤³¤½¡¢º£¾å¤ÎÆÁ¿ÎÅ·¹Ä¤¬Å·¾ÈÂç¿À¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¢¤ë½éÂå¿ÀÉð¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¡ÖÂè126Âå¡×¤È¸ø¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÃË·Ï¼çµÁ¡¢¤Ä¤Þ¤êÃËÀÅ·¹Ä¤òÉã¤È¤¹¤ë¹ÄÂ²¤Î¤ß¤ò¹Ä°Ì·Ñ¾µ¼Ô¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´·Îã¤Î²¼¤ËÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤â1889Ç¯¤Ëµì·ûË¡¤ÈÆ±»þ¤ËÈ¯ÉÛ¤µ¤ì¤¿µì¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃË·ÏÃË»Ò¤Î¤ß¤¬¡Ö¹ÄÅý¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢Å·¹Ä²È¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¡¢ÊÄº¿Åª¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÈÌ¹ñÌ±¤Î²È¤Ç¤Ï½÷¸Í¼ç¤Ï¤´¤¯Îã³°Åª¤Ë¤»¤èÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ÎÎã³°¤¹¤éµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÅ·¹Ä²È¤Ïµæ¶Ë¤Î²ÈÉãÄ¹À©¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃË·Ï¼çµÁ¤ò´ð¼´¤È¤·¤Æ·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¡ÖËüÀ¤°ì·Ï¡×¤òÀµÅýÀ¤Îº¬µò¤È¤¹¤ë¹Ä¼¼¤ÎÂ¸Â³¤Ï¡¢·ìÅý¤ÎÏ¢Â³À¤òÂº¤Öµ¤É÷¤ò¶áÂåÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö²È¤Î·ÏÉè¡×¤È¤·¤Æ¤Î¸ÍÀÒ¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÀ¸»º¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£