¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û£³ºÐÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤³¤ÎÇÏ¤À¡¡Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤ËÂçÃÀÍ½ÁÛ¡ª
2026Ç¯£³ºÐÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
ºù²Ö¾Þ¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤òÀ©¤¹ÇÏ¤Ï¡©¡Ê¸åÊÔ¡Ë
£Ç£Éºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤Æ£²ºÐ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¶¥ÇÏ³¦¡£¤Þ¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤â£³ºÐ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼±¼Ô£µ¿Í¤Ë½Õ¤ÎÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢£Ç£Éºù²Ö¾Þ¡Ê£´·î12Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¡¢£Ç£É¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê£µ·î24Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤ò¡¢Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¾®ÅÄÅ¯Ìéµ¼Ô¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ë
¢¡ºù²Ö¾Þ¡á¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë
¢¡¥ª¡¼¥¯¥¹¡á¥´¥Ç¥£¥¢¡¼¥â¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë
¡¡£Ç£Éºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡¢ºå¿ÀJF¡£12·î14Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°õ¤Ï¢¤¤È²¡¤µ¤¨»ß¤Þ¤ê¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ºù²Ö¾Þ¸õÊä¤Ë¤ÏÆ±ÇÏ¤ò¿ä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºå¿ÀJF¤Ï¡¢Á°Áö¤Î£Ç·Ãæµþ£²ºÐ£Ó¡Ê£¸·î31Æü¡¿Ãæµþ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤«¤é£±¥Ï¥í¥óµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¡¢½é¤Îºå¿À¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£ÃæÃÄ¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢Àµ¹¶Ë¡¤Î¶¥ÇÏ¤ÇÄ¾Àþ¤Ç¤Ï³°¤Ë²ó¤·¤Æ¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤¹¤Î¤òÂÔ¤ÄÍ¾Íµ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ë²£¹ËÁêËÐ¤Î¶¥ÇÏ¤Ç²÷¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥È¿§¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿Êì¥¨¥Ô¥»¥¢¥í¡¼¥à¤ÎÀèÆþ´Ñ¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¾¡¤Á»þ·×¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¤ËÊÂ¤Ö£±Ê¬32ÉÃ£¶¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤Î»þ·×¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ºù²Ö¾Þ¤òÁö¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ºËÞÁö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»È¤¨¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÁö¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÄ¹½ê¡£ºå¿ÀJF¤ÇÊüËÒÌÀ¤±¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢²¾¤ËËÜÈÖ¤Þ¤ÇÄ¾¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÌµ»ö¤Ë½Õ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ºù²Ö¾Þ¤Ç¤Î»à³Ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿±¹¼Ë¤Î£±¾¡ÇÏ¥´¥Ç¥£¥¢¡¼¥â¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯Ëö¤Î¿·ÇÏÀï¡Ê12·î£¶Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢¥»¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤è¤¯¡¢Áá¡¹¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿Â¾ÇÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï°È¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬Î®¤¹Í¾Íµ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥é¥¹¥È£±¥Ï¥í¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¤¬11ÉÃ£²¡£Æ»Ãæ¤Ç¤âÊª¸«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎ»þ·×¤Ï£²Ê¬£±ÉÃ£±¤ÈÍ¥½¨¤Ç¤·¤¿¡£»È¤¤½Ð¤·¤¬2000£íÀï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºù¤è¤ê³ß¸þ¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡·ìÅýÅª¤Ë¤â¡¢Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ï»º¶ð¤Î³èÌö¤«¤éÀâÌÀÉÔÍ×¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤âÊ³Æ®¤·¤¿Êì¥Ñ¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥â¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¤Î£³¾¡¥¯¥é¥¹¡¦Áá½Õ£Ó£±Ãå¡¢¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤Î¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó£Ó£²Ãå¤È¡¢Åìµþ¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥Ç¥£¥¢¡¼¥â¼«¿È¤Ï½éÀï¤ÎÇÏÂÎ½Å¤¬426kg¤È¾®ÊÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯¿Ù¤Ê¥Ð¥Í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÁö¤ê¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç·Ú¤¤¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Î£Ç£É¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼Âó¿Íµ¼Ô¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¡Ë
¢¡ºù²Ö¾Þ¡á¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹
¢¡¥ª¡¼¥¯¥¹¡á¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë
¡¡¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤Ï1200£íÀï¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤ò±ä¤Ð¤·¤Ê¤¬¤éºå¿ÀJF¤Ç½é¤Î¥Þ¥¤¥ë¤ò¹îÉþ¡£¸«»ö¤Ë£²ºÐ½÷²¦¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÏ©Àþ¤Ç³èÌö¤·¤¿Êì¤ËÉã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¤È¤¤¤¦ÇÛ¹ç¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤Èµ÷Î¥¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤Ç¤Ï¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ºå¿ÀJF¤Ç¤ÏÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÏ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¼«ÂÎ¤Ï½øÈ×¤«¤é¶ËÃ¼¤Ë¥é¥Ã¥×¤¬´Ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢»ýÂ³ÎÏ¤âÌä¤ï¤ì¤ë¥¿¥Õ¤Ê°ìÀï¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÃæÃÄ¤«¤é¤¤Ã¤Á¤êÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡Ö¶¯¤¤¡×¤Î¤Ò¤È¸À¡£¥Þ¥¤¥ë°Ê²¼¤Ê¤éÆ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºù²Ö¾Þ¤ÎºÇ±¦Íã¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ì¤¾¡Íø¾¡¤Á¤«¤éºå¿ÀJF¤ËÄ©¤ó¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´·»¤Ë£Ç£ÉNHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ÎÇÆ¼Ô¥À¥Î¥ó¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¤¬¤¤¤ë·ìÅýÇØ·Ê¤«¤é"¥Þ¥¤¥é¡¼"¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÓ¤¬Ä¹¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÊâ¤¯»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ÷Î¥±äÄ¹¤Ø¤ÎÅ¬À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£²ÝÂê¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤ÌÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìµ¤¤ÎÁê¼ê¶¯²½¤È¤Ê¤Ã¤¿ºå¿ÀJF¤Î·ë²Ì¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢Èë¤á¤¿»ñ¼Á¤ÏÁêÅö¤Ë¹â¤¤¤Ï¤º¡£µ¤ÀÌÌ¤ÎÍî¤Á¤Ä¤¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤ÏºÇ±¦Íã¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚ²°¿¿¸÷»á¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¢¡ºù²Ö¾Þ¡á¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë
¢¡¥ª¡¼¥¯¥¹¡á¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¿Éã¥¥º¥Ê¡Ë
¡¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿ºå¿ÀJF¤Ï¡¢¥Á¥°¥Ï¥°¤Ê¶¥ÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤í¤è¤¯£µÃå¤ËÍè¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤È¤Ï¡¢Æ»Ãæ¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤Îº¹¤¬½Ð¤¿¤À¤±¡¢¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²ÀïÌÜ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¡¦ÌîÏ©µÆ£Ó¡Ê£¹·î20Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ãåº¹°Ê¾å¤ÎÂç³Ú¾¡¡£ºå¿ÀJF¤è¤ê¤â¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Î¥¥ì¤¬À¸¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¤¬¥ª¡¼¥¯¥¹¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·ìÅýÅª¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¸þ¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹Â×´§¤ÏÀäÂÐÇ½ÎÏ¤Îº¹¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¿¿¹üÄº¤Ï¥Þ¥¤¥ë¡Á1800£íÀï¤Ç¤³¤½¡¢È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢»º¶ð¤¬²áµî¤Ëºù²Ö¾Þ¤ò£²¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶¯Ä´ºàÎÁ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤â´üÂÔ¤ò»ý¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ïºù²Ö¾Þ¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥à¥³¥¢¤Î»Æ¤Ç¤¢¤ë¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êì¥Î¡¼¥à¥³¥¢¤Ï¡¢1600£í¡Á2000£íÀï¤Ç³èÌö¡£½Å¾Þ£µ¾¡¡¢¤¦¤Á£Ç£É£²¾¡¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓÇÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎËå¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÇÊì¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Ï¡¢2000£í¡Á2500£íÀï¤Î£Ç£É¤ò£´¾¡¡£¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤â£³Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ëÀï¤ò£³Àï¤·¤Æ£²¾¡¡¢£³Ãå£±²ó¡££²¾¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅìµþ¥³¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£Á°Áö¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥´¥Ë¥¢¾Þ¡Ê11·î30Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Þ¤À¿È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÅìµþ¡¦¼Ç¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¾¡Íø¡£Áö¤ê¼«ÂÎ¤â¡¢¥³¥Æ¥³¥Æ¤Î¥Þ¥¤¥é¡¼¤Î¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¤É¤³¤«¤Ç¾Þ¶â¤ò²Ã»»¤·¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¸þ¤«¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºù²Ö¾Þ¤Ï¤ä¤äË»¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¸þ¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£Êì¤ÎÉã¤¬¥Ï¡¼¥Ó¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ç¡¢Æ±ÇÏ¤Î·ì¤ÏºòÇ¯£²Ãå¡¢°ìºòÇ¯£±Ãå¤È¥ª¡¼¥¯¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢°ìÈ¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£