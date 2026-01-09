東京メトロ（本社：東京都台東区）は、女優の有村架純さんを起用した「Find my Tokyo.」キャンペーンの新CM「市ケ谷_私の心をほぐすもの」篇を、2026年1月10日(土)から順次、関東地域でOA開始します。

「Find my Tokyo.」は東京のまだ知られていない、新しい魅力を発見していくキャンペーン。オフィスや大学が多く、ビジネス街のイメージが強い「市ケ谷」ですが、実は世界中の休息方法が集まる“ヒーリングタウン”という一面も…今回のCMでは、有村さんが市ケ谷の街を巡り、心をほぐす様々なスポットを体験します。

オフィス街だけじゃない！有村架純が巡る「癒やしの市ケ谷」

CMでは有村さんが市ケ谷ならではのユニークなスポットを訪れ、新しい魅力を発見していきます。たとえばペットと参拝できる神社「市谷亀岡八幡宮」。正装した柴犬と遭遇し、その可愛さにほっこりする場面が印象的です。

「孝芳堂」ではスパイスの香りを楽しみながら直感で調合し、オリジナルのジンジャーシロップ作りに挑戦。「Saci Perere（サシペレレ）」では、ボサノヴァの生演奏やダイナミックなサンバを堪能します。「LASOLA Bhutan Restaurant」では唐辛子をふんだんに使ったブータン料理と初対面、身体の芯からポカポカになり、有村さんもご満悦。

撮影を終えた有村さんは、「市ケ谷はオフィスや大学が多くあるイメージでしたが、国際色豊かな新たな一面を発見することができました」とコメント。

CMソングはVaundy！映像には「隠れグッズ」も

CMソングには、前回に引き続きマルチアーティスト・Vaundyの「忘れる前に」が起用され、軽やかなメロディーが、有村さんの街歩きをエモーショナルに彩ります。さらに今回の映像内には、遊び心あふれる“隠し要素”として、Vaundyのグッズがこっそり登場しているとのこと。目を凝らして探してみるのも、新しいCMの楽しみ方の一つになりそうです。

テレビCMやメトロ駅構内・車内ディスプレイでの公開に先駆け、東京メトロ公式YouTubeチャンネルでは1月9日(金)から先行公開。タイトルは「市ケ谷_私の心をほぐすもの」篇（15秒／30秒）。

特設サイトやSNSでは、有村さんがスポットごとの体験を紹介する「チャレンジ動画」も公開予定です。いつもの通勤路や乗り換え駅で、ふと途中下車して“心のほぐし”を探してみてはいかがでしょうか。