年金積立金の枯渇に債務残高8900兆円…習近平が絶対に口にできない「中国経済の袋小路」

前編記事『6兆円投資では、まったく足りない…中国政府の景気刺激策が《焼け石に水》で終わる構造的理由』で見てきたように、2025年の国内総生産（GDP）の成長目標（5％前後）は達成できるとの見通しとは裏腹に、中国経済は消費の低迷など問題が山積している。

厳しい年金財政

潜在成長率の低下も懸案である。中国政府は根本原因である少子化対策にも乗り出しているようだ。

中国メディアが12月、「雲南省のある郡で、地方政府の役人から女性たちに電話がかかってきて、月経周期や出産予定について聞かれた」と報じると、SNS上では「政府は次に性交のタイミングを報告させ、『排卵期に性交しろ』と要求するのではないか」とのコメントが相次いだ。

中国政府は体外受精にかかる費用の割引や、2人目以降の子供に対する補助金の支給などを提供しているが、高齢化のせいでこれらが帳消しになりつつある。

最高人民法院（最高裁）の判決に従い、中国政府は9月から社会保険料の徴収強化に乗り出しているからだ。背景にあるのは、急速に進む少子高齢化により年金財政が悪化していることだ。中国社会研究院によれば、都市部の会社員らが加入する「都市従業員基本年金」の積立金は2035年に枯渇する。

若者の雇用難は続く

社会保険料の徴収圧力が強まれば、結婚や出産を控える若年層の手取りの所得が減少するのは確実だ。「労使の負担増はGDPの1％に相当する」との試算があり、「特に中小企業がリストラや賃金カットに動く」との指摘が出ている。

問題はさらにある。高齢者を採用すれば社会保険料の支払い義務が生じないため、高齢者を雇用する動きが広がっており、若年層の雇用難はさらに深刻化する恐れがある。

少子化対策とは対照的に、中国政府は不動産市場のてこ入れ策には消極的だ。

中国の不動産専門のシンクタンクは「不動産バブルの崩壊で過去4年間に約1800兆円の資産が消失した」と試算している。これだけでも巨大だが、日本のかつての例にならえば、「中国の不動産価値はさらに大幅に減少する可能性が高い」と筆者は考えている。

不動産価格が再び高騰することは避けたいところだが、不動産不況が長期化すれば、中国の金融システムは機能不全となるリスクは高まるばかりだ。

中国発の金融危機は起こるのか

地方政府の傘下の投資企業「融資平台」の隠れ債務を返済するための地方債の発行が拡大する一方、不動産不況が名目GDPの成長率を鈍化させており、中国政府の債務残高の対名目GDP比率（債務比率）が急上昇する構図となっているからだ。

中国政府系のシンクタンクである国家金融発展実験室は12月、「政府の債務残高は9月末時点で400兆元（約8900兆円）を超え、債務比率は302.3％となった」との分析結果を発表した。

国際決済銀行（BIS）のデータによれば、現在の中国の債務比率は債務デフレに陥り金融不安が広がっていた1998年の日本の水準に近い。当時を振り返ると、米ウオール街で「日本発の世界金融恐慌が起こるのではないか」との危機感が高まっていたことが思い出される。

「中国発の世界金融恐慌が起きる」と主張するつもりはないが、反転の兆しが見えない中国経済の動向について、引き続き最大限の関心を持って注視すべきだ。

