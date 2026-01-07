1月5日、「Mr.Children」（以下、ミスチル）が、1月期の日曜劇場『リブート』（TBS系）の主題歌を担当することが発表された。ただ、SNSでは主題歌をめぐるTBSの “フライング告知” 疑惑が浮上しているようだ。

同作は、妻殺しの疑いをかけられた主人公が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事に顔を変えて真犯人を見つけ出す物語。1月18日の放送を前に、期待が高まっている。

「主人公を鈴木亮平さんが務め、共演者には戸田恵梨香さんや伊藤英明さん、King＆Princeの永瀬廉さんなど、豪華な顔ぶれが並んでいます。

主題歌はミスチルの新曲『Again』で、ミスチルが日曜劇場の主題歌を担当するのは、2004年の『オレンジデイズ』以来、22年ぶりです」（芸能記者）

主題歌決定の報せを喜ぶファンも多い。しかし一方で、Xでは

《TBSがお漏らししなかったら年明けた瞬間にミスチルの主題歌発表があったんだよなぁ》

《あのフライングでサプライズも感動もわちゃわちゃも薄れた…》

《TBSの「Again」フライングのせいでなんかめっちゃ焦らされてる気分なってんの辛いわ》

など、不満の声も聞かれていた。『リブート』の主題歌発表をめぐっては、年末にちょっとした騒動があったという。

「2025年12月29日ごろ、TBSの公式YouTubeチャンネルで『リブート』の予告映像が公開されました。動画では、まだ発表されていなかった主題歌がBGMとして流れており、《主題歌Mr.Children「Again」》とクレジット表記されていたのです。

告知動画はすぐに削除されましたが、この動画を投稿したXユーザーに対して、TBSの公式Xアカウントが著作権侵害に当たる可能性があるとして、削除を要請したのです。

削除要請は深夜から明け方にかけて複数のユーザーに執拗におこなわれており、TBSが本来の予定よりも早く主題歌の情報を “フライング告知” したのではないかと疑う向きもあったのです」（前出・芸能記者）

本誌「Smart FLASH」は、年末にアップされた映像は予定より早く公開したのか、Xユーザーに “削除要請” した理由に関してTBSに問い合わせたところ、

「放送開始前の番組の個別事案については回答を控えます」（広報室）

という回答が寄せられた。

今回、“フライング告知” 疑惑が浮上したが、ドラマの情報解禁にはルールがあるようだ。

「TBSに限らず、新しいドラマの出演者や主題歌などの情報は、各テレビ局からスポーツ紙やウェブ媒体などにリリースが送付されます。リリースには『解禁は〇月〇日〇時以降』といったように、細かく日時が指定されていることがほとんどです。

当然ですが、この解禁日よりも前に情報を発信するようなことがあれば、事務所やテレビ局からの信頼を著しく損ないかねません。本来であれば、TBSはこうした “解禁破り” を注意喚起する立場ですが、仮にフライングで告知したのであれば、異例のミスといえるでしょう」（テレビ誌編集者）

騒動はあったが、ミスチルの主題歌が物語を盛り上げてくれることを期待したい。