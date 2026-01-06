【ラ・リーガ】マジョルカ1−2ジローナ（日本時間1月5日／ソン・モイシュ）

【映像】衝撃！“超危険タックル”が両足を刈り取った問題シーン

マジョルカのMFセルジ・ダルデルが、両足を刈り取るような背後からのスライディングで相手選手を倒した。超危険タックルに、現地ファンが立ち上がって猛抗議している。

日本時間1月5日のラ・リーガ第18節で、マジョルカとジローナが対戦。試合は1-2でジローナが勝利を収めている。その58分、危険なプレーが発生する。

1点を追いかけるマジョルカが左サイドを起点に攻め込み、ダルデルが深い位置にスルーパスを送った。しかし、ジローナのDFアルナウ・マルティネスにカットされてしまい、カウンターを受ける。

ジローナが細かくパスを繋いでマジョルカのカウンタープレスを掻い潜り、イバン・マルティンがサイドを抜け出そうとする。その瞬間、追走していたタルデルがマルティンの後ろからスライディングタックルを仕掛けた。タルデルの足はボールではなく、マルティンの両足を刈り取るようにヒット。吹き飛ばされるように倒れたマルティンが足を抑えて悶絶する中、タルデルには即座にイエローカードが提示された。



危険極まりないプレーに対し、スタジアムは騒然とし、現地ファンは立ち上がって絶叫。タルデルにはイエローカードが出されたが、さらにカードを出すジェスチャーで猛アピールした。この様子を実況の山田泰三氏は「『ロハ（スペイン語で赤いという意味）』と言っていましたでしょうか。『ファウルだろ』というアピールはもちろんで、『レッドカードだろ』ということだと思います」と伝えている。

日本代表としてカタールワールドカップに出場した浅野は、11試合ぶりにマジョルカのスターティングイレブンに名を連ねた。51分に鋭い抜け出しからネットを揺らすも、腕と足がわずかにDFラインから出ていたためオフサイドと判定され、幻のものとなっている。（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）