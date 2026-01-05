仕事のデキる人は、どこが違うのか。神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「『遅刻しない』『元気よく挨拶』といった社会人としての常識は大切にしたほうがいい。こうした行為には、社会学的にも意味がある」という――。

※本稿は、鈴木洋仁『社会人1年目の社会学』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／imtmphoto ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／imtmphoto

■なぜ1分でも遅刻をすると怒られるのか

【若手社員】社会人になって思ったけどさ、会社に1分ぐらい遅れてもよくね？ そのぶん1分遅く帰ればいいじゃん。なんでちょっとでも遅刻したらダメなの？ これって変じゃね？ 【鈴木洋仁】たしかに。労働時間という意味では、1分の遅刻は1分の残業と相殺すればいいよね。でも、本当にそうなのかな。時間を守るのは、社会人として「みんな」の一員になった証だからなんだよね。

アルバイトなら遅刻すると時給を引かれますが、正規雇用である以上は、ほとんどの職種で1日8時間の勤務を前提に給料が支払われています。終業時刻ピッタリに帰宅できる可能性はほとんどありませんから、1分遅れたら、その分を遅く帰れば、問題はないように見えます。

それなのに、1分遅れるどころか、始業時刻よりも前に出社しているのが当たり前、そんな職場がほとんどではないでしょうか。しかも、ちょっとでも遅れると周りから白い目で見られてしまうのは、なぜなのでしょう。

■「時間を守ること」の本質的な意味

時間を守るのは礼儀であり、マナーだと言われます。

社会人としての常識とされてきました。

もちろん、相手や周りに対して失礼だから、迷惑をかけるから、時間を奪ってしまうから、そんな理由は、きわめて真っ当です。遅刻をする、ということは、あなたがひとりだけで仕事をしているのでない限りは、誰かを待たせます。仮に、その日の約束がないとしても、みんなで同じ時間から仕事を始める、それがルールです。

ここに、時間を守る意味が隠されています。

時間さえ守ればいい、のではなく、反対に、時間を守ることそのものが大切なのです。言い換えれば、みんなで時計を共有しているという意識が、とても重要です。

どういう意味でしょうか。

これを説明するために役立つのが評論家の吉本隆明が打ち出した「〈共同〉幻想」という概念です。吉本は社会学者ではありません。ただ、彼の見方は、ぼんやりとした何かをとらえる、という社会学の特徴とフィットします。この「〈共同〉幻想」という概念を乱暴に言えば、国も家族も、さらには、恋愛関係も、全部まぼろし、という考え方です。

■「コスパよく」忠誠心を示せる

〈共同〉とは、みんな、そして「幻想」とは、まぼろしを意味しています。つまり、みんながもっているまぼろしのことです。

同じ会社でも、上司（責任者）によって、始業時間が少し違う場合もありますから、融通無碍に見えるかもしれません。けれども、だからこそ、遅刻してはいけません。

遅刻に関するルールは、それぞれのまとまりに独自のきまりです。一般的な遅刻はありません。仮に9時始業の職場だったとしたら、少なくとも5分前の出社が求められるかもしれません。ただ、上司が代われば、9時に着席していればいい雰囲気かもしれません。

コロナ禍以降は、リモートワークが広まり、出社は不要になったとはいえ、始業時刻までのログインの有無が、遅刻かどうかの基準かもしれません。そうした習慣は、厳守ではありません。それでも決められた時間までにスタンバイしていなければなりません。一緒に時間を共有している「〈共同〉幻想」をもつのが職場にほかなりません。

裏を返せば、遅れなければいい、それだけです。

遅刻をしない、それは、組織や上司に対する忠誠心を示す重要な行為です。挨拶よりももっと簡単です。意味とか効果とか、そんなに難しく考える必要は、まったくありません。

組織に全身で染まる必要もありません。ただ時間を守る姿を見せるだけでいいのです。遅刻とはその程度のものだからこそ、この社会で生きていくには、私たちは時間を守ればいいのではないでしょうか。

■元気よく挨拶する人の評価が高いワケ

【若手社員】大きな声で元気よく挨拶しろ、なんて、小学生でもあるまいし。しなくてもよくね？ だいたい、低血圧なんで、朝、テンション低いのは大見に見てほしいんですけど。 【鈴木洋仁】私も血圧低いから気持ちはわかるよ（笑）。眠いのに起きて出社しただけで褒めてほしいのに、その上、挨拶を、しかもハキハキとするなんて、無理ゲー。でも、そうとばかり言っていられない理由を考えてみようか。

挨拶は、就業規則には書いていません。会社のきまりとして「朝は、元気よく挨拶しなければならない」なんて書いてあったら、よほどのブラック企業か、もしくは、あまりのホワイト企業か、どちらかでしょう。

「明るく、仲よく、元気よく」とは、フィットネススタジオを運営するセントラルスポーツの社訓です。私ごとながら、子どもの頃に7年間通っていた水泳教室で、レッスン前に、大声で唱えさせられていましたから、いまでもよく覚えています。

しばしば、挨拶は元気よくするべしという不文律がありますし、「社会人にとって挨拶がいちばん大事だ」と公言する経営者もいます。

写真＝iStock.com／maroke ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke

■挨拶はビジネスパーソンの「防具」

「元気のいい挨拶」には、職場の雰囲気をよくする側面があります。フレッシュな空気を吹き込んでくれる、というのが、素直な答えでしょう。

「元気のいい挨拶」とはなんでしょうか。

大きな声で、はっきりと、「おはようございます！」とフロアに響き渡ったら、「元気のいい挨拶」に違いありません。反対に、「元気のない挨拶」は、どうでしょうか。小さな声で、ぼそぼそと誰に向けているのかわからない。ひどい挨拶としか言いようがありません。

もとより、職場の挨拶は、基本的に「おはようございます」だけです。いちいちそこで世間話をする人はほとんどいません。

注目すべきなのは、挨拶の宛先です。誰に向かって挨拶をするのか、です。怖い上司や、仲のいい同僚、やさしい先輩など、誰でもかまわないはずです。

では、挨拶は、誰のためのものなのでしょうか。会社のムードをよくする点では、みんなのためのものなのかもしれません。ただ、「みんなが、元気よく挨拶する職場」と書くと、かえってブラックな印象を与えかねません。

挨拶は、あなた（だけ）のために必要なのです。

あなたが、「敵ではない」「異常がない」と、他の人に知らせるためです。あなたが、目の下に濃いクマを作っていても、髪がボサボサでも、つまり、なんかちょっと変だなと思われても、あまりそこには関心を払ってもらえません。

■余計な詮索をされないために

正確には、「大丈夫かな」「ヤバイな」と見られたとしても、あえて無関心を装ってくれるのです。これを社会学の用語で「儀礼的無関心」と言います。カナダの社会学者アーヴィング・ゴッフマンが唱えた概念です。あくまでも礼儀として＝儀礼的に、関心なんかないよ＝無関心、という態度をとってくれるわけです。

鈴木洋仁『社会人1年目の社会学』（クロスメディア・パブリッシング）

あなたにもこんな経験はないでしょうか？

満員電車内で、スマホで電話をかけている人がいても、不快や非常識だとは思いつつも、わざわざ注意もしませんし、視線を向けない時すらあります。赤の他人において無関心を装う以上、いわんや同じ仕事の仲間においてをや。それが「儀礼的無関心」です。

元気のいい挨拶は、反対から見れば、調子が悪いわけではないと映ります。元気＝調子がいい、わけではなく、あくまでも、異常がないですよ、と、他人に示していると言えましょう。はつらつとした挨拶は、あなたには、特別のケアが必要ない証にほかなりません。

「きょう、どうしたの？」と言ってもらいたい。そんな、かまってちゃんもいるかもしれません。しかし、出勤するたびに、プライベートを探られるほうが、うっとうしい。

余計な詮索を避けるために、プレイだと思って、あえて元気よく挨拶しませんか。

周りの人は、社会学はもちろん、明るい挨拶の意味なんて考えていないはずです。だからこそ、あなた（だけ）は、割り切って、こなしておけばそれでいいのです。それもまた「儀礼的無関心」のひとつだからです。

----------

鈴木 洋仁（すずき・ひろひと）

神戸学院大学現代社会学部 准教授

1980年東京都生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士（社会情報学）。京都大学総合人間学部卒業後、関西テレビ放送、ドワンゴ、国際交流基金、東京大学等を経て現職。専門は、歴史社会学。著書に『「元号」と戦後日本』（青土社）、『「平成」論』（青弓社）、『「三代目」スタディーズ 世代と系図から読む近代日本』（青弓社）など。共著（分担執筆）として、『運動としての大衆文化：協働・ファン・文化工作』（大塚英志編、水声社）、『「明治日本と革命中国」の思想史 近代東アジアにおける「知」とナショナリズムの相互還流』（楊際開、伊東貴之編著、ミネルヴァ書房）などがある。

----------

（神戸学院大学現代社会学部 准教授 鈴木 洋仁）