「設定変更すらしない据え置き店も」三重のパチンコ“40時間オールナイト営業”、ユーザーたちの報告　もはや打つのは修行か拷問か

三重県には伊勢神宮がある。ここには年末年始になると日本中から多くの参拝客が訪れるわけだが、あまりに大勢が集まるので近隣のパチンコホールはトイレを貸し出す目的で、普段よりもかなり長い時間、店を開けている。

というのは建前で、実際には三重県内のパチンコホールは、12月31日朝9時から、1月1日の25時まで、合計38〜40時間ほど営業を続ける。これを、オールナイト営業と呼んでおり、全国各地から信心など欠片も持ち合わせていない、伊勢神宮ガン無視のパチンコファンが、遊技目当てに毎年押し寄せている。オールナイト営業は日本でもっとも有名な、特殊営業形態と呼べるお祭りだ。

ただ、年々パチンコ・パチスロの遊技人口は減っているので、このオールナイト目当てに遠征するような気合の入ったユーザーも、やはり減少傾向にはあるのかもしれない。

とはいえ僕はオールナイト営業に興味がないし、年末年始はどうせホールも回収だしで、そもそもパチンコ目的で三重県に入ったことはないから、あんまり適当なことは書けないけどね。でもまあ、5ちゃんねるとかのオールナイト関連の書き込みなんかを見てるとやっぱり年々、話題には上がりにくくなっているようには感じる。しょうがないね。出玉上限はあるし、そもそも辛い台ばっかりだから。（文：松本ミゾレ）

参加者はいる模様だが、盛り上がりはいま一つか

10年ぐらい前かなぁ。パチスロ解析サイトの仕事をちょろっと請けていた時期があるんだけども、その当時はまだ業界に元気があったのか、三重のオールナイト営業に行くって同業者も結構いた。

あと当時のTwitterとか見ても、オールナイトで打ってるフォロワーとかも数名いた記憶がある。それが年々減っていって、今年の元日は結局1人も見かけなかったな。

これは10年ぐらい経過するうちにみんな頭がまともになったり結婚したり昇進したりで、もうオールナイト云々言ってる場合でなくなったことも大きいだろう。しかし、第一に今の遊技機はつまらないってのがでかいんじゃないかな。つまらないから打たないわけで、面白かったら「うおおお、オールナイトで打ち散らかすで！」って人も当たり前にいるはずだから。

実際、5ちゃんねるにも12月30日に「【2025】オールナイト専用スレ【2026】」ってスレも上がってはいたが、全然これが閑古鳥。もう往時のパチンコ依存の人たち、みんな家庭か施設か墓に入ったんだろうな。それでも現地に足を運んでいるっぽい人の声も書き込まれている。ちょっと引用してみたい。

「据えの店あったぞ ふざけてんのか」「俺も朝一向かい側のやつが爆音でしかも並びでクソでかい声でしゃべっててイライラしたから移動したわ」「オールナイト朝から参加してたけど途中断念。両隣超爆音マン左の人が爆音でアマテラス狩りまくってて耳が死にそうなので休憩終わってもまだやってたので心折れてやめた」

と、こんな具合で要はうるさくて打ち方がちょっと変な人がいっぱいいて、あまり楽しめなかった、という声だ。あと、設定変更すらしない据え置きの台もあったとの書き込みもあるので、やっぱり通常営業だよね。わざわざ行くのがおかしいのだ。

今の苦痛だらけの遊技機を長時間打つなんてとんでもない！

パチンコは近年打ってないからわからないが、ラッキートリガーとかの仕様を見る限り、通常時漫然と当たりを待って、その当たりからさらに奇跡を待って云々な遊技性というのは、我慢が苦手な僕には無理だ。そんな仕様の台をオールナイトで打つって、それもう拷問だよね。

パチスロにしたって今は通常時に意味がないポイント集めをさせて虚無を誤魔化すような台ばっかりなので、こちらもやっぱり長時間打つなんて考えられない。昔は良かった……とかほざくつもりはないし、そもそもオールナイトなんか昔から参加する人はバカと思っているので擁護もしないんだけど、それでも今の台を長時間回すのはしんどいと思う。

遊技機そのものにイライラするポイントも多いのに、先に引用したような環境が待っているのならストレスも半端ない。行かない理由しかないってのが現状のオールナイトではないだろうか。

そもそも出玉リミッターがあって一撃で40万も勝てないのがしんどいよね。夢がないというか。万枚突破率は上がったけど、万枚取る前に10万負けてりゃ差し引き10万の浮きでしかないし、そんなことすら基本は起きないし。オールナイトで打つ意味が……。

まじで出玉リミットってなんなんだよ。なんでみんなもっと文句言わないんだ。こういうメディアの記事で「ありえないぞ」って言い続けてるやつ、僕しかいないじゃん。

まあ、打つ理由があるとかないとか、依存症の人に言っても馬の耳に念仏なんだけどね。それは分かります。去年は数回しかホールに行かなかったにしても僕もまだまだ、依存症の部類だろうから。