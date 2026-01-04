【NBA試合速報】2026年1月4日（日） サンアントニオ・スパーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ
日付：2026年1月4日（日）
開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）
最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 110 - 115 ポートランド・トレイルブレイザーズ
NBAのサンアントニオ・スパーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。
第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズがリードし24-35で終了する。
第2クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び51-55で終了する。
第3クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び80-87で終了する。
第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにサンアントニオ・スパーズがリードし110-115で終了する。
試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-04 13:05:06 更新