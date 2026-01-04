サンアントニオ・スパーズ vs ポートランド・トレイルブレイザーズ

日付：2026年1月4日（日）

開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）

最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 110 - 115 ポートランド・トレイルブレイザーズ

NBAのサンアントニオ・スパーズ対ポートランド・トレイルブレイザーズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。

第1クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズがリードし24-35で終了する。

第2クォーターはサンアントニオ・スパーズが試合を有利に運び51-55で終了する。

第3クォーターはポートランド・トレイルブレイザーズが試合を有利に運び80-87で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにサンアントニオ・スパーズがリードし110-115で終了する。

試合はポートランド・トレイルブレイザーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-04 13:05:06 更新