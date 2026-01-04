timelesz・菊池風磨、会社の契約形態明かす 実家の車の移動車「10年近く乗っていてガタが…」
8人組グループ・timeleszの菊池風磨（30）が都内で行われたテレビ朝日系バラエティー『炎のチャレンジャー』のMC囲み取材に参加。仕事で使用する移動車が「実家の車」であることを明かした。
【写真】爽やか〜笑顔で手を叩くtimelesz・菊池風磨
菊池は番組の賞金にちなみ、記者から“1000万円が手に入ったら”という質問を受け、「会社の契約形態がいろいろ変わって」と切り出した。現在の契約によって「移動車を自分で持たないといけない」という。
その車は「10年近く乗っている」と明かし、「ガタがきていて何も踏んでいないのにタイヤがパンクする」と告白した。「ちょっとした整備をしている」と続けると、隣にいたお笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆（60）は「夢を売ってくれよ」と突っ込んだ。
菊池はそのツッコミに笑顔を見せながら「1000万円でちゃんと新しい移動車を買いたい」と話していた。
『炎のチャレンジャー』は1995年10月〜2000年3月にレギュラー放送された番組。01年1月の復活スペシャルでは最高世帯視聴率21.7％を記録した。12日に南原と菊池が初のタッグMCを務め、25年ぶりにスケールアップして復活する。
今回は従来の10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者が“チャレンジャー”として参戦。人気競技「電流イライラ棒」をはじめとする4大企画に挑む。
