ホンダは、新基準原付に区分される「スーパーカブ110 プロ Lite（ライト）」を2025年12月11日に発売しました。

同時に登場する「スーパーカブ110 Lite」や「クロスカブ110 Lite」とともに、従来の50cc原付に代わる新時代の実用モデルとして注目を集めています。

「新基準原付」とは、2025年11月をもって生産が終了した従来の50cc原付に代わり、新たに設けられた車両区分です。

この新基準は、排気量が125cc以下、最高出力が4.0kW以下の二輪車が対象となります。

2025年10月末をもって50cc原付の生産が終了することに伴い、ホンダからスーパーカブをベースとした新基準原付モデル、スーパーカブ110 Lite、スーパーカブ110プロLite、クロスカブ110 Liteが登場しました。

スーパーカブ110プロLiteは、日常の業務シーンに特化した実用モデルとして開発されました。

新聞配達やデリバリーなど、積み荷の多い用途に対応する装備を採用し、使いやすさと経済性を両立しています。

パワーユニットには、空冷4ストロークOHC単気筒109ccのロングストロークエンジンを搭載。

最高出力は3.5kW（4.8PS）／6000rpm、最大トルクは6.9N・m（0.70kgf・m）／3750rpmを発揮し、4.0kW以下という新基準に適合しています。

最高速度は30km／hに制限されるものの、登坂路や頻繁なストップ＆ゴーが続く街中でもスムーズで力強い加速性能を発揮します。

燃料消費率はWMTCモード値で65.5km／Lと優れた省燃費性能を実現しました。

さらに、フロントディスクブレーキと1チャンネルABS（アンチロック・ブレーキ・システム）を装備し、制動時の安定性を確保。荷物を積んだ状態でも安心して走行できる仕様です。

リアブレーキロックレバーも装備し、停車時の安全性も確保しています。

ホイールは14インチのキャストホイール&チューブレスタイヤを採用し、パンク時の修理も容易になっています。

また、「積む・降ろす・配る」をスムーズに行えるよう設計された装備も本モデルの大きな特徴です。

走行時や停車時の安定性に貢献するフレームマウントの大型フロントバスケットや、後部を跳ね上げることで荷物の積み降ろしがしやすくなる大型リアキャリアを搭載し、効率の良い積載の実現を目指しています。

また、バックミラーは工具不要で手動調整でき、作業中の利便性が考慮されています。

ボディサイズは全長1860mm×全幅730mm×全高1065mmで、シート高は740mmと低めに設定され、荷物の積み降ろし時や乗り降りのしやすい仕様です。

その他、車両重量は111kg、燃料タンク容量は4.1Lとなっており、ガソリン満タン時には268.55kmの走行が可能となっています。

カラーバリエーションは落ち着いたトーンがビジネスユースに適した印象を与える「セイシェルナイトブルー」の1色設定で、価格（消費税込）は38万5000円となっています。

スーパーカブ110プロ Liteは、信頼性の高いカブシリーズをベースに、業務用途に特化した装備を備えた実用モデルとして位置づけられています。

日々の配送や業務を支えるパートナーとして、多くの現場で活躍することが期待されます。