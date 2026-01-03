100均で1000円か〜…ちょっと悩んだけど買って正解！家電屋さんレベルの本格電気小物
商品情報
商品名：USB Type-C to HDMI ケーブル
価格：￥1,100（税込）
サイズ（約）：長さ1m
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480610443
まさかダイソーで買えるとは…！『USB Type-C to HDMI ケーブル』をお試し！
家電量販店で販売されているような、本格的な電器小物が揃うダイソー。価格もお手頃なので、お財布に優しいのが魅力的です！
今回ご紹介するのは、まさかダイソーに売っているとは思わなかった商品。『USB Type-C to HDMI ケーブル』をご紹介します。
筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に置かれていました。価格は1,100円（税込）とお高めですが、試しに購入してみました！
こちらはUSB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットの映像を、HDMIで出力できるケーブルです。
HDCP対応の液晶モニターやテレビに接続するだけで使用できます。
専用ドライバが不要で、音声出力にも対応しているため便利です。
ただし、こちらのケーブルを使用するには、パソコン・タブレット・スマートフォンと、出力先のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどの使用する機器のすべてが、「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。
今回は、試しにプロジェクターにつないでみました。
機器のスペックによるけど問題なく映せる！
ケーブル自体の性能は悪くないため、スマホの画像をしっかりと映し出すことができました。
プロジェクターのスペックや壁面の凹凸などの状態によって、動画を再生する際にはざらつきが感じられることがありました。
正直なところダイソーで1,100円はちょっと高いですが、買って正解の商品でした！
他店だと2,000〜3,000円する商品もあるということを考えるとお買い得だと思います。
ダイソーの『USB Type-C to HDMI ケーブル』が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。