アルファベット導入のメリットとは

昨今、自動車のナンバープレートで、右上の分類番号（3ケタの数字）の一部にアルファベットを用いたものが増えています。

この分類番号のアルファベットは、中央の大きな一連指定番号（4ケタの数字）を任意に選べる希望ナンバー制度において、特に人気の高い番号のナンバープレートに使われています。例えば、一連指定番号「・・・1」や「8888」など、ひらがなと分類番号、一連指定番号の組み合わせパターンが払底した（使い果たされた）ものについて、分類番号の一部にアルファベットを用いたものが順次交付されています。

分類番号へのアルファベット使用が可能になったのは2017年1月で、実際にその交付が始まったのは2018年1月、練馬ナンバーが最初でした。直後に横浜、名古屋も続いています。国に代わりナンバープレートの交付業務を行う全国自動車標板協議会（東京都文京区）によると、特定の指定番号に希望が集中しやすい、自動車の登録台数が多い地域で交付される傾向があるそうです。

分類番号のアルファベット導入により何が変わったのでしょうか。

前出の全国自動車標板協議会の説明によると、希望ナンバーにおいて人気の一連指定番号を希望する人は、週に一度の抽選に当たらなければならないものの、中でも特に人気のある番号については、その当選確率が上がったのだといいます。

また、一度使用されたナンバーは車両識別の観点から原則、再利用できません。そのため分類番号が数字だけのときは、一部の指定番号で（ひらがなと分類番号の組み合わせが）枯渇間近という問題に直面していました。それが、アルファベットを導入することで、週当たり4枚交付しても、この先何十年かは払底する心配がなくなったのです。

使えるアルファベットに制限も

では、アルファベットの使い方に法則性などはあるでしょうか。それについて全国自動車標板協議会は以前、以下のように答えていました。



右上の分類番号にアルファベットが使われているナンバープレートの例（画像：PIXTA）。



「使えるアルファベットはA、C、F、H、K、L、M、P、X、Yの10文字です。原則として抽選対象の希望ナンバーにおいては、分類番号の下2ケタを『00』から『09』まで昇順で使用し、これが払底した場合、下1ケタ目をアルファベットとして『0A』から昇順に使用します。その後は下2ケタ目をアルファベットにして『A0』から昇順、それも払底した場合は下2ケタともアルファベット（例：3AA、5AC）になります」

こうしたことから、分類番号にYのアルファベットが使われているとすれば、そのナンバープレートの一連指定番号は相当人気があるものといえそうです。

現在のところ、あえて使用していないアルファベットがあるほか、抽選対象でない希望ナンバーは付番のルールが異なります。また、自動車の種類や地域による付番方法の違いもあります。

軽自動車の場合は異なっており、分類番号の2桁目に**「P」「X」「Y」のいずれかのアルファベットが配置され、3桁目には他と同じく、「A」「C」「F」「H」「K」「L」「M」「P」「X」「Y」の10文字が使われます。

ちなみに、抽選対象の希望番号には、全国一律で対象となっているものと、地域ごとに対象となっているものがあります。全国一律の番号は、「・・・1」「・・・7」「・・・8」など15種類です。

そのひとつ、「・・・8」を分類番号「30M」で2019年3月末に取得した30代男性は、「乗っているクルマがマツダ『CX-8』だったので希望しましたが、アルファベット入りのナンバープレートをあえて取得したかった、というのもあります」と話します。

一方、ひらがなのところにYなどのアルファベットが使われているナンバープレートもありますが、これは、駐留アメリカ軍関係者やその家族が使うクルマに割り振られるものです。