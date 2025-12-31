¡Ö±ø¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡2°Ì¤Ï¡ÖÍá¼¼¤Î¥«¥Ó¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
²È¤Î±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇ¯Ëö¡£±ø¤ì¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÂçÁÝ½ü¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö±ø¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4¿Í¤Ë3¿Í¤¬¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¡¦ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û¡È±ø¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¾ì½ê1°Ì¤Ï¡©
Ä´ºº¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀ¸³è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØMy Kao¤¯¤é¤·¥é¥Ü¡Ù¤ÎÆÉ¼Ô5128¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö±ø¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î75¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡È¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤É¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö±ø¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¡¦ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁë¤Î¥µ¥Ã¥·¡¢¥ì¡¼¥ë¤ä¹Â¡×¡Ê56%¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÍá¼¼¤Î¥«¥Ó¡×¡Ê52%¡Ë¡¢¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤ÎÎ¢¡¦²¼¡×¡Ê51%¡Ë¤¬Â³¤¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤òÉÕ¤±¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¡Ê61%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¼è¤ê¤«¤«¤ë¤Î¤¬²¯¹å¡×¡Ê52%¡Ë¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê34%¡Ë¡¢¡ÖÁÝ½ü¤Î¤ä¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê30%¡Ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢Ë»¤·¤µ¤ä·Ð¸³ÉÔÂ¤¬¡¢ÁÝ½ü¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÍ§¿Í¤ä¼«¿È¤ÎÍ§¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç½¸¤Þ¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ê¡¢¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¡×¤ä¡Ö°ìÅÙ¤ËÁ´Éô¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Øº£Æü¤Ï²¡¤·Æþ¤ì¤Î¾åÃÊ¤À¤±¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ä²ÈÂ²¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¤½¤¦¤·¤¿ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤ëÁ°¸þ¤¤ÊÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦My Kao¤¯¤é¤·¥é¥Ü¡¿¡ØÆÉ¼Ô5,128¿Í¤ÎÀ¼¡¡ÂçÁÝ½üÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¤Õ¤À¤ó¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤·¤¬¤Á¤Ê¾ì½ê¤Ï¡©¡Ù