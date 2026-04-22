きょうはマスクをして外出した人も多いのではないでしょうか。２０２６年で最大規模の黄砂が、日本海側を中心に全道的に飛来しています。４月２２日午前６時半ごろの札幌市内の様子です。山の稜線がわからないほど、マチ全体が白くかすんでいました。札幌市西区では車が一面、黄砂に覆われ、大量に降り積もったことがわかります。（山本記者）「外に出てから３０分ほどで着ている服に黄砂がついています」札幌管区気象台によります