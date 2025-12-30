¥Þ¥Í¤ËÂ³¤¯¥»¥Í¥¬¥ëÌ¤Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¡¡PSG¤Ç½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤¹17ºÐ¤Î¿·À±FW¤¬AFCON¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×
2026WÇÕ½Ð¾ì¸¢¤â³ÎÊÝ¤·¡¢¸½ºß¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×2025¤Ç¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½¡£
¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏFW¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¡¢MF¥¤¥É¥ê¥Ã¥µ¡¦¥²¥¤¥§¡¢DF¥«¥ê¥É¥¥¡¦¥¯¥ê¥Ð¥ê¤Ê¤É·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¿·À±¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î1¿Í¤¬¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë17ºÐ¤ÎFW¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥¨¥ó¥Ð¥¤¥§¤À¡£
Ê©¡ØL¡ÇEquipe¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¯¥ê¥Ð¥ê¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤¬28¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥¨¥à¥Ð¥¤¥§¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Í¡£ÂçËþÂ¤À¤è¡×¤È¾Î»¿¡£
¥¯¥ê¥Ð¥ê¤È¶¦¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥ê¥è¥ó½êÂ°¤ÎDF¥à¥µ¡¦¥Ë¥¢¥«¥Æ¤â¡ÖÈà¤ÎÆ°¤¤Ï¤È¤Æ¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Í¡£Èà¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¼ã¤¤Èà¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¥ä¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤ò´î¤Ö¡£
¥»¥Í¥¬¥ë¤ÎÁ°Àþ¤ÏÄ¹¤é¤¯¥Þ¥Í¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢PSG¤Ç½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤¹¥¨¥à¥Ð¥¤¥§¤ÏÌ¤ÐÔ¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£Â¾¤Ë¤Ï¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤Î2ÎóÌÜ¤Ç°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë25ºÐ¤ÎMF¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥¨¤Ê¤É³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2026WÇÕ¤Ç¤â¥»¥Í¥¬¥ë¤ÎÁ°Àþ¤ÏÍ×ÃíÌÜ¤À¡£