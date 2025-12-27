テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜午前11時30分）が27日に放送され、東京のクマの生息地が都心方面に拡大している話題を取り上げた。

番組では、奥多摩方面で多く目撃されてきたクマが、近年青梅市、あきる野市、八王子市に出没するなど生息域が都心方面に拡大していることを紹介。今月10日には、日野市でクマとみられる野生動物が初めてカメラに捉えられたことを伝えた。

青梅市の農地には、夜間になるとイノシシやシカ、ニホンカモシカが出没。VTR出演したプロ・ナチュラリストの佐々木洋氏は「他の動物のにおいや気配があったりすると、（クマは）ここは安全だと感じる」とし、「早めに追い返さないとクマがやってくる」と指摘した。

スタジオには、東京都猟友会会長の八尾明氏が出演。松尾由美子アナウンサーが「人が多い東京23区ではまさか出ないと思うんですが…」と質問すると、八尾氏は令和の調査として「23区内にイノシシとシカの目撃情報はあります」と、クマ出没の予兆となる野生動物の目撃情報があると説明。理由としては「山の生息地で大きな雨が降って、本来住んでいる場所を荒らされて下に下りてきたと考えられる」とした。

一方で23区内でのクマ出没については「直接は結びつかない」としつつ、日野市でクマらしき動物が見つかったことについては「イノシシとシカはいてもとは思ったんですけど、クマらしきものがいるというのは私としてもビックリしています」と驚きを隠せない様子だった。