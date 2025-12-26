日経平均26日前引け＝続伸、509円高の5万916円 日経平均26日前引け＝続伸、509円高の5万916円

26日前引けの日経平均株価は続伸。前日比509.14円（1.01％）高の5万916.93円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は991、値下がりは519、変わらずは88と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を140.39円押し上げ。次いでファストリ <9983>が101.08円、ＳＢＧ <9984>が100.28円、東エレク <8035>が45.12円、任天堂 <7974>が12.20円と続いた。



マイナス寄与度は8.02円の押し下げでファナック <6954>がトップ。以下、住友電 <5802>が5.52円、信越化 <4063>が3.34円、フジクラ <5803>が2.84円、味の素 <2802>が1.87円と並んだ。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、情報・通信、証券・商品、小売が続いた。値下がり上位には非鉄金属、ガラス・土石、鉱業が並んだ。



株探ニュース

