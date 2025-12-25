永田カビ氏「頑張りすぎ地獄から脱出しましたレポ」が本日発売！ 脳と精神が“ぶっ壊れた”著者が再生するまで……「さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ」著者の最新エッセイ！
【「頑張りすぎ地獄から脱出しましたレポ」】 12月26日 発売 価格：1,320円
「自分の機嫌は自分で取る」ってどういうこと!?
「自分の機嫌は自分で取ろう」
簡単そうに見えるけど、これができないから辛かった……！
双葉社は、マンガ「頑張りすぎ地獄から脱出しましたレポ」を12月26日に発売する。価格は1,320円。
本作は「さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ」の著者・永田カビ氏によるエッセイコミック。度を越した無理をした結果、脳と精神が壊れて地獄に落ちたという著者が、実家で療養しながら再生するまでを描いている。
また書店特典として、紀伊國屋書店新宿本店ではメッセージペーパー、COMICZINではイラストカードの配布が実施されている。
「自分の機嫌は自分で取る」ってどういうこと!?
頑張ってない自分には価値がないと思ってしまう全ての人へ――
『さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ』から10年！
頑張っていない自分を許せない「自分大キライ・負の無限ループ」から抜け出すために実践したこと
「自分の機嫌は自分で取ろう」
「自分の心と体を一番に大切にして仕事をしよう」
「休みをちゃんと取ろう」
「嫌なことはやめよう」
etc.……
簡単そうに見えるけど、これができないから辛かった……！
セルフブラック企業状態で仕事をしたら、
「苦しい」「つらい」「寂しい」「怒り」の感情たちが
深夜に襲いかかり、脳と精神がぶっ壊れた著者。
地獄から抜け出すために、試行錯誤しながら
再生するまでを描いたコミックエッセイ！