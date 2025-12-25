【「頑張りすぎ地獄から脱出しましたレポ」】 12月26日 発売 価格：1,320円

双葉社は、マンガ「頑張りすぎ地獄から脱出しましたレポ」を12月26日に発売する。価格は1,320円。

本作は「さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ」の著者・永田カビ氏によるエッセイコミック。度を越した無理をした結果、脳と精神が壊れて地獄に落ちたという著者が、実家で療養しながら再生するまでを描いている。

また書店特典として、紀伊國屋書店新宿本店ではメッセージペーパー、COMICZINではイラストカードの配布が実施されている。

紀伊國屋書店新宿本店 メッセージペーパー

COMICZIN イラストカード

【「頑張りすぎ地獄から脱出しましたレポ」あらすじ】

「自分の機嫌は自分で取る」ってどういうこと!?

頑張ってない自分には価値がないと思ってしまう全ての人へ――

『さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ』から10年！

頑張っていない自分を許せない「自分大キライ・負の無限ループ」から抜け出すために実践したこと

「自分の機嫌は自分で取ろう」

「自分の心と体を一番に大切にして仕事をしよう」

「休みをちゃんと取ろう」

「嫌なことはやめよう」

etc.……

簡単そうに見えるけど、これができないから辛かった……！

セルフブラック企業状態で仕事をしたら、

「苦しい」「つらい」「寂しい」「怒り」の感情たちが

深夜に襲いかかり、脳と精神がぶっ壊れた著者。

地獄から抜け出すために、試行錯誤しながら

再生するまでを描いたコミックエッセイ！



