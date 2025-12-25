¥¸¥çー¥·¥ó¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖPG UNLEASHED 1/60 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¹ðÃÎ¡£12·î27Æü¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡Ö¥¸¥çー¥·¥ó¥¢¥×¥ê¡×¤«¤é¿½¹þ
¡¡¾å¿·ÅÅµ¡¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥¬¥ó¥×¥é¡ÖPG UNLEASHED 1/60 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇäÊýË¡¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃêÁª´ü´Ö¤Ï12·î27Æü¤«¤é2026Ç¯1·î9Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ÅöÁªÈ¯É½¤Ï2026Ç¯1·î27Æü¤Ë¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¾å¿·ÅÅµ¡¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ö¥¸¥çー¥·¥ó¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º¥é¥ó¥ÉËÜÅ¹¡×¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÃêÁªÈÎÇäÊýË¡¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃêÁª´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¥¸¥çー¥·¥ó¥¢¥×¥ê¡×Æâ¤Î¿½¹þ¥Úー¥¸¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ªÃêÁª»²²Ã¾ò·ï¤Ï¡Ö¥ì¥®¥å¥éー¥¹¥Þ¥¤¥ë²ñ°÷¡×°Ê¾å¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±þÊç»þ¤Ë¹ØÆþÅ¹ÊÞ¤ò»ØÄê¤·¤Æ±þÊç¤·¡¢ÅöÁª¸å¤Ï±þÊç»þ¤Ë»ØÄê¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ß¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÃêÁª¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤È¤·¤Æ¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¥¢¥×¥ê¤ÎÅöÁª²èÌÌ¤òÄó¼¨¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢ÅöÁª²èÌÌ¤¬¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤âÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿Æ±°ìÌ¾µÁ¤Ç¤ÎÊ£¿ô¥¨¥ó¥È¥êー¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅ¾ÇäÌÜÅª¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ö¥¸¥çー¥·¥ó¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º¥é¥ó¥ÉËÜÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖPG UNLEASHED 1/60 ¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¾¦ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢È¯ÇäÆüÁ°¤Ëµæ¶Ë¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡ØPERFECT GRADE UNLEASHED¡¡¦Í¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤¬·èÄê¡ª¡¡¥¸¥çー¥·¥ó¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤ËÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅºÉÕ²èÁü¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡Âþº£ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¡¢´õ¾¯¤Ê¾¦ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£µæ¶Ë¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÅ¹Æ¬¤ÇÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡ª pic.twitter.com/O8AzucmHQW- ¥¸¥çー¥·¥ó¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º¥é¥ó¥ÉËÜÅ¹ (@joshin_skl) December 25, 2025
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º