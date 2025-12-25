¡Ú£×£×£Å¡ÛÇÈÌæ¸Æ¤Ö¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¥ê¡¼¤ÎÎ¥Ã¦¡¡Æ±¤¸ÅÂÆ²¼Ô¤Î¸«²ò¤Ï¡Ä¡Ö²¶¤Ë¤É¤¦¤·¤í¤Ã¤Æ¤ó¤À¡©¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Ç¡¢ÅÂÆ²¼Ô¤Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¥ê¡¼¤¬ÃÄÂÎÎ¥Ã¦¤òÈ¯É½¤·¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Àè½µ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö²æËý¤Î¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¡¢º£¸å£×£×£Å¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¡£ÍýÍ³¤Ï£×£×£Å¤È¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼»á¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ö¥È¥é¥ó¥×ºøÍð¾É¸õ·²¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Åê¹Æ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬·èÃÇ¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥©¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¥È¥é¥ó¥×»áÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡££×£×£Å¤«¤é¤ÎÊó½·¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤Ç¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÊÆ¥Þ¥Ã¥È³¦¤Ë¤â¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸Î©¾ì¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¸µ£×£×£ÅÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÇÅÂÆ²¼Ô¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ê£¶£¶¡Ë¤À¡££×£×£Å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡×¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ç³èÌö¤·¡¢£×£Ã£×¤Ç¤Ï¸Î¥Ï¥ë¥¯¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¡¢¸Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Û¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÈÅÁÀâ¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£î£×£ï¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥Ã¥·¥å¤â¥Õ¥©¡¼¥ê¡¼Æ±ÍÍ¤ËÄ¹Ç¯¤Î´Ö¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¡££î£×£ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â£×£×£Å¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥ê¡¼¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥¯¤¬¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¡¢¥ß¥Ã¥¯¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤È°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤ÏÎ¥Ã¦¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¶¤ÏÈà¤é¤ò²ÈÂ²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡£Èà¤é¤Ï²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤À¤Î²ÈÂ²¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÈà¤é¡×¤È¤Ï¿ÆÍ§¤ÇÃÄÂÎ¤Î£Ã£Ã§°¡ÊºÇ¹â¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥È¥ê¥×¥ë£È¤³¤È¥Ý¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ù¥Ã¥¯»á¤È¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¤³¤È¡£¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ï¥È¥ê¥×¥ë£È¤ÎºÊ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥ó¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÎÊì¤Ç¥ê¥ó¥À¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥ó»á¤È¤â¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¥×¥ë£È¤Ï£¸·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¡£¥ê¥ó¥À»á¤Ï¸½À¯¸¢¤Ç¶µ°éÄ¹´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥ê¥ó¥À¤Ï²¶¤ÎÀ¯¼£Åª¸«²ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤·¡ÖÈà¤é¤Ï¶¦ÏÂÅÞ°÷¤Î²ÈÂ²¤À¤è¡£¤Ç¤â¡¢²¶¤Î²ÈÂ²¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢¥È¥ê¥×¥ë£È¤é¤È¤Î´Ø·¸¤¬Î¥Ã¦¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë£×£×£Å¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡¢£×£×£Å¤ÎÈÖÁÈÀ½ºî¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡££×£×£Å¤È¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É·ÀÌó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö²¶¤Ë¤É¤¦¤·¤í¤Ã¤Æ¤ó¤À¡©¡¡¼ýÆþ¤òÊü´þ¤·¤í¤È¡©¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¼ýÆþ¤òÊü´þ¤¹¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£À¯¼£Åª¸«²ò¤ÎÁê°ã¤Ç£×£×£Å¤«¤é¤Î¼ýÆþ¤ò¼Î¤Æ¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¶»Ãæ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¥È¥ê¥×¥ë£È¤Ï¥ì¥¹¥é¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤«¤é¥·¥ç¡¼¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¥º¡¢£Ø¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Û¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î£µ¿Í¤Ç¶¯¸Ç¤Êå«¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¤â¡Ö²¶¤ÏÍµÊ¡¤À¡£¤â¤¦¤ª¶â¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï£³£°Ç¯´Ö¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¿Í§¾ð¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö²¶¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¡£²¶¤È»Ä¤Ã¤¿£³¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï²¿¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¥È¥ê¥×¥ë£È¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¥ºÉû¼ÒÄ¹¤é¤È¤Î´Ø·¸¤òÍ¥Àè¤·¡¢£×£×£Å¤È¤Î´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£