お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平（45）が、664万円の新車を購入する様子を公開。「我々が服買うみたいなペースで車買うやん」「金銭感覚が違いすぎてやばい」など、驚きの声が寄せられている。

【映像】長田が購入した高級車（複数カット）

お笑いトリオ「パンサー」の向井慧とのYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」で、さまざまな高級車を購入する様子を見せてきた長田。現金一括で購入した約1200万円のジープ「グランドチェロキーL」や、約800万円のシボレー「カマロ コンバーチブル」なども披露してきた。

2025年8月の動画では、一目惚れしたという約1300万円のレクサス「GX550 OVERTRAIL」を即決で購入する様子を公開し、話題になっていた。

664万円の新車を即決購入

12月21日にはお笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍とトヨタ系列のディーラーを訪れる様子をアップ。長田は「ABEMAラリージャパン応援隊長」を務めていて、番組の企画でトヨタ「GRヤリス」を試乗したことがきっかけで、この車が欲しくなったという。

早速商談に移ると、ナビや内装のカスタムなどのオプションを次々と決定。最終的な見積もりが664万5170円となったが、「お安い！これでラリーカーが買えると思ったら安いですよ」とコメント。

この動画には、「成功者の長田さん、夢があるな〜」「こんな軽い感じで車買ってみたい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）