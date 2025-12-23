Snow Man渡辺翔太、高校の同級生・指原莉乃は良き美容仲間「仲良く共有したりとか」

12月23日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』に、Snow Man・渡辺翔太がVTR出演。自身の美容について語った。

【関連】Snow Man渡辺翔太、メンバーから“太っ腹”誕生日プレゼント「機種変だけしたいって言ったら…」

今回番組では、「2025 美的ベストコスメ大賞」の贈賞式に登壇した渡辺にインタビューを実施。なお、渡辺は「美的」読者の高い支持を得た男性に贈られる「美的 ベストビューティマン」を受賞し、今年で3回目の受賞ということで殿堂入りを果たした。

番組インタビューで、渡辺は“今年美しく輝けた理由”として、「ライブとかで、いつもより今年はやっぱ（ファンに）見られてたっていう緊張感で、キレイでいれたなっていう」「そんな気がしますね」とコメント。

続けて、「ライブをやった次の日とかって、やっぱりちょっと肌触りが良かったりとかっていう気は勝手ながら、個人的にありますね」とも話した。

また、“美容のお手本にしている人”については、「高校の同級生の指原莉乃」と名前を挙げると、「情報交換だったりとか、取り入れたものの感想を伝えたりとか。美が好きっていう共通点で、仲良く共有したりとかはしてますね」と明かしていた。