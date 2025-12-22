サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドの年末年始イベントとして「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」を開催！

年末年始も朝10時から開園し、晴れ着姿のキャラクターたちが新年の挨拶をするために登場します。

お正月の三が日には大分の郷土料理が限定販売されるなど、新しい一年の始まりをハーモニーランドで過ごせるイベントです☆

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」

開催期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月6日（火）

実施内容：

笑う門には福来る！「笑福！グリーティング」はなまるおばけがハーモニーランドに初登場！「キャラクターグリーティング」年に1度の特別なショー！「晴れ着でハッピーニューイヤー」キャラクターたちと新年の挨拶！「着物でハイタッチグリーティング」晴れ着のキャラクターと運試し！「ハッピーニューイヤー大抽選会」アニバーサリーのキャラクターと一緒に楽しもう！ビンゴゲーム

サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドが、和風×かわいいをテーマにした年末年始だけの期間限定イベント「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTYを開催。

元旦からは、スペシャルグリーティング「笑福！グリーティング」が初開催されます。

冬らしいマフラーコーデのキャラクターたちが登場し、思わず笑みがこぼれるユニークな姿で、“笑顔と福”をお届け☆

「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」が出演する、年に1度の特別なショー「晴れ着でハッピーニューイヤー」も上演されます。

「ハッピーニューイヤー大抽選会」など、ゲストたちが体験できるニューイヤーイベントがされます。

また、正月三が日となる2026年1月1日〜1月3日は、キャラフルマルシェ横に大分の郷土料理が楽しめる特設ブースが登場し、期間・数量限定で販売。

食べてほっとあたたまれば、笑顔になること間違いなしのメニュー「とり天」「鶏めし」「だんご汁」の郷土料理3種が登場します！

笑顔と福、新しい年の喜びがあふれる、特別なひとときを過ごせるイベントです☆

笑福！グリーティング

実施期間：2026年1月1日（木）〜1月6日（火）

実施時間：16:00〜16:20 ※2026年1月5日（月）・1月6日（火）のみ16:10〜16:30

開催場所：ハーモニービレッジ

※出演キャラクターはシルエットでの事前告知

2026年1月1日〜1月6日までの期間、「笑福！グリーティング」を開催。

ハーモニーランドでおなじみのキャラクターたちが、冬らしいマフラーコーデで登場します！

ゲストたちに“笑顔と福”を届けるため、思わず笑みがこぼれるようなユニークなキャラクターの姿を楽しめるのはこのイベントだけ。

あたたかく、ちょっぴりおもしろい姿のキャラクターたちが、ゲストたちと一緒に新年のひとときを盛り上げます☆

晴れ着でハッピーニューイヤー

上演期間：2026年1月1日（木）〜1月4日（日）

上演時間：11:00〜11:20

開催場所：ハーモニービレッジ

出演キャラクター：ハローキティ・マイメロディ・クロミ・シナモロール

写真撮影もできる、新年4日間だけの特別なショー「晴れ着でハッピーニューイヤー」を上演。

新年の幕開けにぴったりな、色とりどりの晴れ着をまとった「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロールが、ハーモニービレッジに登場します。

縁起の良い獅子舞も登場して会場を盛り上げ、ショーの最後には写真撮影タイムを実施。

華やかなキャラクターを写真に収められる、年に一度のショーです☆

ハッピーニューイヤー大抽選会

実施期間：2026年1月1日（木）〜1月4日（日）

実施時間：14:30〜15:00

開催場所：ハーモニーパーク キティキャッスル前

料金：1,000円（税込・予価）※参加賞付き

※13:15より特設ブースにて販売

※1日の販売数には限りがあります

※詳しくはホームページを確認ください

出演キャラクター：

＜2026年1月1日（木）・1月2日（金）＞シナモロール・ディアダニエル

＜2026年1月3日（土）・1月4日（日）＞マイメロディ・ウィッシュミーメル

2026年1月1日〜1月4日までの期間、晴れ着姿のキャラクターたちと運試しができる「ハッピーニューイヤー大抽選会」を開催。

キティキャッスル前で、豪華賞品が当たる抽選を楽しめます！

上位賞プレゼンターには、晴れ着姿の「シナモロール」「ディアダニエル」「マイメロディ」「ウィッシュミーメル」が日替わりで登場。

上位賞の当選者は、プレゼンターを務めるキャラクターたちとの写真撮影も可能です。

参加券1枚につき、「お守り風アクリルキーホルダー（全8種）」をひとつプレゼント。

どのキャラクターが当たるか分からない、おみくじのような楽しさもあり、ここでしかゲットできない特別なお守りは必見です☆

大分の郷土料理を数量限定で販売

販売期間：2026年1月1日（木・祝） 〜1月3日（土）

販売場所：キャラフルマルシェ横特別ブース（予定）

※売り切れ次第終了

※1日の販売数には限りがあります

正月三が日となる2026年1月1日〜1月3日の3日間限定で、キャラフルマルシェ横に大分の郷土料理を楽しめる特設ブースが登場。

郷土料理の「とり天」「鶏めし」「だんご」が、期間・数量限定で販売されます！

とり天

価格：650円（税込・予価）

国産鶏肉を使用した「とり天」

大分の代表的な郷土料理がハーモニーランドで味わえます。

鶏めし

価格：650円（税込・予価）

たくあんと共に味わうことができる「鶏めし」

鶏肉とごぼうを甘辛く煮付け、国内産のお米と混ぜ込んだメニューです。

だんご汁

価格：750円（税込・予価）

麺状に伸ばしただんごを使用した「だんご汁」

大分県産の里芋・椎茸・にんじんなどの山の幸を加え、味噌仕立てにしています☆

晴れ着姿のキャラクターたちや新年にぴったりの運試しイベント、大分の郷土料理も楽しめる年末年始イベント。

ハーモニーランドの「HARMONYLAND NEW YEAR’s PARTY」は、2025年12月26日〜2026年1月6日まで開催です☆

