玉露の旨みと抹茶の香りを楽しむ♪スターバックスから“抹茶づくし”の「玉露抹茶 フラペチーノ／ラテ」登場

スターバックスから、年末年始に向けた新商品となる、玉露を施した抹茶づくしの『玉露抹茶 フラペチーノ®』、『玉露抹茶 ラテ』が発売されます。

玉露のまろやかさと上質なお茶の香りの余韻に、ホイップまで抹茶が感じられる抹茶づくしの新商品です。

ウィンターシーズンに登場するスタバのビバレッジで使用している抹茶や玉露は、同じ茶の木の葉から初夏の収穫前期に日光を遮って収穫し、最終的な加工方法の違いで、玉露と抹茶が誕生します。玉露は茶葉を揉んで乾燥し、抹茶は揉まずに粉末状にすることで濃厚な風味と鮮やかな緑色が特長です。

葉の形を残したまま乾燥した玉露を使用することで、上品な香りと深い旨みやコクを味わうことが出来ます。日本のお茶の年間生産量のうち、約0.7%と希少な茶葉の玉露を使用し、全国でも数少ない「茶師」監修のもと開発されました。

玉露抹茶 フラペチーノ®

『玉露抹茶 フラペチーノ®』は、玉露入り抹茶に、なめらかな舌触りと抹茶の風味を楽しめる抹茶あんペーストを重ねています。仕上げにやさしい甘みの抹茶ホイップと、薄く焼いた生地を細かく砕きサクサクとした軽い食感の抹茶フィアンティーヌをトッピングし、一口ごとに深い味わいと素材の個性が織りなす、上品な味わいが楽しめます。

＜お持ち帰りの場合＞ \687 ＜店内ご利用の場合＞ \700

玉露抹茶 ラテ

『玉露抹茶 ラテ』は、玉露入りの抹茶をスチームミルクと丁寧に合わせ、やわらかな抹茶ホイップを重ね、サクサクとした軽い食感の抹茶フィアンティーヌをトッピングして仕上げています。繊細で奥行きのあるお茶本来の味わいが感じられる一杯。

＜お持ち帰りの場合＞ \638 ＜店内ご利用の場合＞ \650

『玉露抹茶 フラペチーノ®』、『玉露抹茶 ラテ』は、2025年12月26日（金）から全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売されます。