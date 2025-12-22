俳優の藤原竜也（43）が、21日に放送されれた日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。結婚を勧められた人物を明かした。

15歳で演出家・蜷川幸雄さん（享年80）に才能を見出されてデビューした藤原は、若い頃は酒豪でヤンチャとして知られ「昭和のスター」のようなイメージが定着していた。

藤原自身も「若い頃は演劇そのものがそういうイメージだったじゃないですか。激しく稽古して議論して、討論して、その後につながっていくのが演技のスタイルだった」と当時を振り返り、その上で「今はちっともいいと思わない」と生活スタイルが一変したと語った。

その転機として「結婚して子どもが生まれたっていうのが一番大きいなと思います」と結婚、父になったことと自己分析した。

結婚のきっかけについては「（中村）勘九郎さんと小栗（旬）くんが結婚した時期が一緒ぐらいで、“今の彼女逃したらダメだから、結婚しなさい”ってお二人に背中を押してもらって」と2人の強い後押しがあったと回想。さらに「付き合って10年ぐらいの年だったので、リスタート、よしここでもう1回って」とも語った。