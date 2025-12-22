「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

Fラン大に行くくらいなら高卒のほうがマシ？

――「中途半端な大学に行くくらいなら高卒のほうがマシ」。これはたびたび議論されるテーマです。びーやまさんはこのことについてどう思いますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：むずかしい問題ですよね。ちなみに以前大学の先生とお話ししたときに聞いたのは生涯年収だけで見たら圧倒的に大卒のほうがいいとのことで、金額的なメリットはFラン大だろうがなんだろうが大きいと思います。

そのうえであってもなんですが、個人的には家庭の事情などがない限りFラン大なら進学はしないほうがいいと思います。

――年収的なメリットがあってもですか。驚きです。

びーやま：もちろん、生涯のお金は大事なんですが、それよりもそもそも学ぶ気がない人が大学に行くことに僕は反対なんですよね。仮に生涯年収は上がったとしても、その4年間の意味はありましたか？となっては意味がないなと。10代後半〜20代前半って人生でもすごく貴重ですし。

当然、家族の介護などしなければいけないからどうしても近場の大学にとか、不登校を経験したけどやっぱり頑張りたくてみたいな、なんらかの事情があり、学ぶ意欲そのものがある人はFラン大でもいいと思うんです。ちゃんと大学にいく意味を理解して、それを全うしようとしていますから。

でも、「勉強は嫌いだけど、まわりが大学行くから自分も。でも勉強はしたくないから行けるところに」みたいなのはさすがに違うんじゃないかなと。Fラン大となれば私立なわけで、高い学費を親が払うわけです。ちゃんとその分のリターンを返せているかというとそうじゃないですよね。なので、目的がないのに大学に行っても意味がないんじゃないかなと感じます。

