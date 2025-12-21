Éé½ý¤·¤¿¥¤¥µ¥¯¤Î¸å³ø¸õÊä¡©¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¡Èº£µ¨21¥´¡¼¥ë¡É¤Î¼ã¤°ïºà¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤«
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï20Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè17Àá¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¸åÈ¾¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤ÆÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤¬Ä¾¸å¤ËÉé½ý¸òÂå¡£ÆÀÅÀ»þ¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àDF¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØANFIELD WATCH¡Ù¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥º¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤òÁ°¤Ë¿ô¿Í¤ÎFW¤¬¥Þ¡¼¥¸¡¼¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¥®¥Ë¥¢¥Ó¥µ¥¦¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß21ºÐ¤Ç186Ñ¤ÎÄ¹¿È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£º£µ¨¸ø¼°Àï21¥´¡¼¥ë¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¡¼¥Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È¤¬¥ì¥Ã¥º¤ò¥·¡¼¥º¥óµ°Æ»¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤Þ¤µ¤ËÉ¬Í×¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Ö¥Ã¥·¥å¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬Ì¤Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤òÁá¤¯¤â¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤ë¤Î¤«¡£