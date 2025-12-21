経済学者で慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が21日放送のテレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演し、物価高対策としてのおこめ券配布について「愚策」と言い切った。

鈴木憲和農相が就任直後に言及して一躍話題となった「おこめ券」。物価高対策として政府が推奨しているが、配布手続きの負担や経費率が高すぎるとして重点支援地方交付金の使い道として「配布しない」と明言する自治体が出ている。

岸氏はおこめ券が「今までの仕組みだと10％を超える経費率になっちゃう」と説明し、「残念ながら愚策としか言えないんですよね」とバッサリ。

「気持ちは分かるんですよ、物価上昇で低所得層は大変だから彼らが安くおコメを手に入れられるようにしましょうという気持ちは分かるんだけど。ちょっと考えたら問題点いっぱいあるってすぐ分かるから」と説明した。

おこめ券を発行する団体への利益誘導との批判が出ているが、元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏は「それはないと思うんですが」としつつも、発行元が自治体に“割引販売”すると決めたことには「ツッコミは入りますね」。岸氏は「少なくとも利益誘導と見られてもしょうがないですよね。だからやっぱり愚策ですよ」と私見を述べていた。