巨人が２１日の中日戦（長野）に２―１で勝利し連敗を２でストップ。阿部慎之助監督（４７）は終盤に奮起したヤングＧたちを称賛した。巨人の主催試合としては８年ぶりの開催となった長野での試合。多くのファンが待ち望んだ一戦となったが、試合前練習に打球が顔面に直撃し負傷した泉口が脳振とう特例により登録を抹消されるアクシデントが起こった。泉口に代わって、昇格したばかりのドラフト５位ルーキー・小浜が遊撃でプロ