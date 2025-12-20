お笑いコンビ「千鳥」大悟（45）が、20日放送のTBS系「芸人総選挙2025」（後6・51）にMCとして出演し、フジテレビ系「酒のツマミになる話」の降板に言及した。

今年最もおもしろかったお笑いタレントを、1000人以上の芸人へのアンケート調査投票をもとにランキング化し、上位50人を発表。千鳥は13位だった。

番組では、「某番組の降板の際のコメントでおとこ気を感じた」と、「酒のツマミ―」降板を肯定的にとらえる声があったことが伝えられた。

すると、「バナナマン」設楽統からは「何の番組で？」ととぼけた質問。「くりぃむしちゅー」有田哲平からも「自分の口でちゃんと説明して欲しいよね」といじられた。

大悟は「ここでちゃんと説明するの？どこでもあえて説明してないのに？」と困惑しつつも、後日談を明かした。

「あれもVTR撮る時に、普通の私服のパーカーを着てたんですよ。パーカーに書いてある文字が、大悟からのメッセージじゃないかって、調べたやつがいて。日本語にすると、“常識とは、子供のころに自分で勝手に作ったものだ”って」

正確には「常識とは、18歳までに得た偏見の集まり」という、アインシュタインが遺した名言。降板騒動と微妙にリンクするメッセージで、SNSで大きな話題になったが、大悟は「ちょっとかかっているんですよ」と笑って明かした。

大悟は「ダウンタウン」松本人志に代わり、昨年2月から「酒のツマミ―」MCに就任した。今年10月の放送で、松本を連想させるコスプレで収録に参加したものの、放送直前になって過去の放送回へと差し替えになった。これに怒った大悟が、「ノブとも話し合った結果、酒のツマミになる話、やめまーす」と降板を宣言。番組は19日の放送で最終回を迎えていた。