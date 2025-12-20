JBL Flip 6¤¬¼ó°Ì¤Ë¡ª¡¡¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/12/20
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯12·î8Æü¡Á14Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡JBL Flip 6 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
JBLFLIP6BLK¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
2°Ì¡¡JBL GO 4 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
JBLGO4BLK¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
3°Ì¡¡JBL CHARGE5 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
JBLCHARGE5BLK¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
4°Ì¡¡SoundLink Micro Portable Speaker (Âè2À¤Âå) ¥Ö¥é¥Ã¥¯
SOUNDLINK MICRO PORTABLE SPEAKER 2ND GEN ŽÌŽÞŽ×Ž¯Ž¸¡ÊBOSE¡Ë
5°Ì¡¡JBL GO 4 ¥Ö¥ë¡¼
JBLGO4BLU¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
6°Ì¡¡SoundLink Micro Portable Speaker (Âè2À¤Âå) ¥Ö¥ë¡¼¥À¥¹¥¯
SOUNDLINK MICRO PORTABLE SPEAKER 2ND GEN ŽÌŽÞŽÙŽ°ŽÀŽÞŽ½Ž¸¡ÊBOSE¡Ë
7°Ì¡¡JBL GO 4 ¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯
JBLGO4BLKO¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
8°Ì¡¡JBL Flip 6 ¥Ö¥ë¡¼
JBLFLIP6BLU¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
9°Ì¡¡Soundcore Select 4 Go ¥Ö¥é¥Ã¥¯
A31X1011¡ÊAnker¡Ë
10°Ì¡¡JBL GO 4 ¥Û¥ï¥¤¥È
JBLGO4WHT¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
