この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

夫からの「うちの親に会いたくないの？」が地獄…帰省ストレスで追い詰められる妻たちの本音とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「年末年始の帰省がしんどい夫婦へ！放置すると、夫婦関係は悪化します」と題した動画を公開。長期休暇における「実家への帰省」が原因で生じる夫婦間のすれ違いやストレスについて解説し、関係悪化を防ぐための具体的な向き合い方を提言した。



動画で岡野氏は、長期休暇のたびに妻が「帰省したくない」と言い、夫が「親に顔を見せてほしい」と反発して衝突するケースが多いと指摘。夫側は「うちの親に会いたくないの？」と妻の気持ちを誤解しがちだが、その背景には根深い問題が潜んでいると語る。



岡野氏によると、妻が帰省をためらうのは「親が嫌いだから」ではなく、「疲れる、気を使う、自分の居場所がない」といった心身のしんどさが本当の理由であることがほとんどだという。特に相手の実家という環境は緊張を強いる場になりやすく、「食事の支度や子供の面倒などで正直休めない」と感じる妻は少なくない。岡野氏はまず、「『帰省を短くしたい＝親が嫌い』ではないと理解することから始めよう」と、夫側の意識改革を促した。



さらに、問題をこじらせる大きな要因として「不公平感」を挙げる。どちらか一方の実家への帰省に偏ると、もう一方に「自分の実家が軽んじられている」という不満や寂しさが募るという。岡野氏は「回数や日程を決める時は、どちらの親にも敬意を払うというバランス感覚が重要」とし、夫婦でフェアな計画を立てることを推奨した。



最後に岡野氏は、常識や世間体ではなく「夫婦が無理なく続けられるかどうかが大切」だと強調。「子供が小さいうちは短めに」「2年に一度は別行動」など、自分たちに合った柔軟なルールを設計し直すことが、帰省ストレスを乗り越える鍵だと締めくくった。