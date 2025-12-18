電子技販が展開する基板アート雑貨ブランド「PCB ART moeco」より、プリント基板のデザインを緻密に再現した「基板アート マスキングテープ」が2025年12月18日(木)から順次販売されます。

本業であるプリント基板の設計製造技術とデザイン力を活かし、基板愛を詰め込んだステーショナリーが登場。

PCB ART moeco「基板アート マスキングテープ」

発売日：2025年12月18日(木)より順次

価格：1,650円(税込)

サイズ：幅24mm×長さ7メートル

販売場所：moeco直販ショップ、代官山 蔦屋書店、取扱店

「PCB ART moeco」は、産業用プリント基板の設計製造を行う電子技販が手掛ける雑貨ブランド。

今回発売されるマスキングテープは、プリント基板の配線パターンや電子部品を、日常使いできる和紙テープ上に再現したアイテムです。

製造はマスキングテープブランド「mt」で知られるカモ井加工紙株式会社が担当。

確かな品質と粘着技術により、日本国内で丁寧に生産されています。

オフセット印刷で極細配線を再現

本製品の最大の特徴は、和紙において印刷可能な最小線幅に挑戦した緻密な描写。

通常の凸版印刷ではなく、あえてオフセット印刷を採用することで、極めて細かな配線パターンやシルク文字が潰れることなく安定して印刷されています。

ICや抵抗、コンデンサなどの電子部品のフットプリントが配置され、一部には「moeco JAPAN」の文字やブランドロゴが隠されるなど、遊び心も満載です。

金インクが輝く高級感あるデザイン

色彩設計にもこだわり、特色の金インクを含む計4色で基板の世界観を表現。

特にパッド部分の金インクは光の当たり方によって上品に反射し、さりげない高級感を演出します。

また、リピートデザインを採用しており、左右だけでなく上下方向も自然につながるよう設計されています。

2列並べて貼り付けた際も違和感なく、美しい連続模様を楽しむことが可能です。

日常を彩る幅広サイズ

一般的なマスキングテープ(15mm)よりも太い24mm幅を採用。

貼った瞬間に基板の存在感と迫力が感じられる仕様です。

ラッピングや手帳のデコレーション、持ち物の目印など、あらゆるものを“基板化”して楽しめます。

基板やガジェット好きへのギフトとしても最適な、デザイン性と品質を兼ね備えた一品。

身近なアイテムに貼って、基板の魅力を堪能できるステーショナリーです。

株式会社電子技販「基板アート マスキングテープ」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 基板愛あふれるデザイン！PCB ART moeco「基板アート マスキングテープ」 appeared first on Dtimes.